बिहार में मूंछ ऐंठने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या

बिहार में छोटे-मोटे विवाद में हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम दे दिया जाता है. नालंदा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. पढ़ें

MURDER IN NALANDA
नालंदा में युवक की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
नालंदा : बिहार के नालंदा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. एक युवक की घर में घुसकर लाठी-डंडे व ईंट पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई है. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. वारदात को भागन बिगहा ओपी क्षेत्र के मोरातालाव गांव में अंजाम दिया गया है.

नालंदा में युवक की हत्या : घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि, मूंछ ऐंठने को लेकर हुए विवाद में युवक को घर में घुसकर पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया. जिससे बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान द्वारिका पासवान के 30 वर्षीय पुत्र पवन कुमार के रूप में की गयी है.

MURDER IN NALANDA
घटनास्थल पर लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

गोतिया से चल रहा था विवाद : बताया जाता है कि पवन हरियाणा के पानीपत में रहकर मजदूरी कर घर का जीविकोपार्जन चला रहा था. बीते कुछ वर्षों से गोतिया से उसके परिवार को विवाद चल रहा था. इसी बीच उसकी हत्या कर दी गई.

''पवन 14 नवंबर को ही पानीपत से अपने गांव मोरातालाब लौटा था. वह स्नान करने के बाद गली में खड़ा होकर मुछ ऐंठा तो गोतिया के लोगों को लगा उसे देखकर मूछ ऐंठ रहा है. इसी दौरान विवाद हुआ और 15 तारीख को घर में घुसकर मारपीट की. 17 नवंबर को उसकी मौत हो गई.''- मंती देवी, मृतक की चाची

MURDER IN NALANDA
मृतक की चाची मंती देवी (ETV Bharat)

मर्डर की दी गई थी धमकी : मंती देवी ने आगे बताया कि पिछले तीन सालों से अपने ही गोतिया से गली और रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के कारण पहले ही हत्या करने की धमकी दी गई थी. जिस कारण पवन बाहर में रहकर मजदूरी करने लगा.

जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही भागन बिगहा ओपी के थानाध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया. साथ ही मामले की जांच में जुट गए.

MURDER IN NALANDA
लोगों से जानकारी लेती पुलिस (ETV Bharat)

''इस मामले में फिलहाल एक सरयुग पासवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया, साक्ष्य संकलन कर वह अपने साथ ले गई है. पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन मिलने के बाद आगे की और कार्रवाई की जाएगी.''- शैलेश झा, थानाध्यक्ष, भागन बिगहा ओपी

