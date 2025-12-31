ETV Bharat / state

लखनऊ में युवक की हत्या का मामला; पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, सामने आयी ये वजह

लखनऊ: मोहनलालगंज थानाक्षेत्र में बड़ी नहर के पास एक युवक की लहूलुहान लाश मिली थी. उसकी शिनाख्त जेल रोड मऊ ग्राम निवासी अलमास के रूप में हुई थी. अलमास के पिता ने मोहनलालगंज थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

अलमास ने रमजान की पिटाई की थी: डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल ने बताया कि अलमास की हत्या के मामले में रमजान, अरमान और सूरज को गिरफ्तार किया गया है. रमजान अलमास की भांजी से एकतरफा प्यार करता था. इसकी शिकायत भांजी ने अलमास से की थी. करीब 20 दिन पहले अलमास ने रमजान की पिटाई कर दी थी.

बदला लेने के लिए बनाया मर्डर का प्लान: डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल ने कहा कि अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए रमजान से अपने साथियों के साथ मिलकर अलमास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था. प्लान के अनुसार रमजान ने फोन करके अलमास को पार्टी करने के लिए उसने अपनी दुकान पर बुलाया. रमजान और अरमान पेशे से कसाई हैं. उनकी दुकान मोहनलालगंज में है.

तीनों ने लाठी डंडों से पीटकर की हत्या: डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल ने बताया कि अलमास रमजान की दुकान पर पहुंचा, तो वहां रमजान के साथ अरमान और सूरज रावत भी मौजूद थे. वह लोग अलमास को लेकर बड़ी नहर के पास गये. वहां रमजान ने अलमास के सिर पर वार किया. अलमास बेहोश हो गया, तो उन्होंने उसके ऊपर लाठी डंडों से वार करके उसकी हत्या कर दी. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

