बिहार में गला रेतकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में गंवानी पड़ी जान
आधी रात फोन आया, घर से निकला मनीष और सुबह मिली लाश. कटिहार में गला रेतकर हत्या से सनसनी. पढ़ें पूरी खबर
Published : June 11, 2026 at 6:33 PM IST
कटिहार : बिहार के कटिहार से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के समेली प्रखंड अंतर्गत छोहार पंचायत में एक युवक की हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान छोहार पंचायत निवासी मनीष कुमार मंडल के रूप में हुई है. अपराधियों ने युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी. तौलिया और अन्य सामान के आधार पर परिजनों ने मनीष की पहचान की.
कटिहार में युवक की हत्या : शव मिलने की सूचना के बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई. इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है. परिजनों के अनुसार मनीष कुमार शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों में वीडियो कैमरा चलाने का काम करता था. परिवार का कहना है कि किसी से उसकी दुश्मनी की जानकारी नहीं थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की चर्चा लंबे समय से चल रही थी.
''मेरा बेटा एक युवती से प्रेम करता था. इसी बात को लेकर उसे पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थीं. रात में मनीष घर में सो रहा था, तभी किसी का फोन आया और उसे बाहर बुलाया गया. इसके बाद वह घर नहीं लौटा. सुबह उसकी हत्या की खबर मिली. दोषियों को कठोर सजा मिले.''- बाको देवी, मृतक मनीष की मां
पिता ने लगाया गंभीर आरोप : मनीष के पिता अर्जुन मंडल ने बताया कि एक महिला अक्सर उनके पुत्र को अलग-अलग बहानों से बुलाती थी. करीब एक महीने पहले संबंधित पक्ष के लोगों ने घर पहुंचकर मनीष को जान से मारने की धमकी भी दी थी. अब उन्हें आशंका है कि इसी विवाद के कारण उनके पुत्र की हत्या की गई है.
''जब हम सुबह खेत में काम कर रहे थे इसी दौरान मुझे घटना की सूचना दी गई. मनीष के शरीर पर गले के अलावा अन्य जगहों पर भी धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं. जिससे साफ है कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई.''- अर्जुन मंडल, मृतक मनीष के पिता
जांच में जुटी पुलिस : घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस प्रेम प्रसंग, पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल कर रही है.
''मृत युवक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. फोरेंसिक टीम से जांच करते हुए कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है.''- सुनील कुमार शर्मा, डीएसपी, कोढ़ा पुलिस अनुमंडल
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