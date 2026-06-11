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बिहार में गला रेतकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में गंवानी पड़ी जान

कटिहार : बिहार के कटिहार से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के समेली प्रखंड अंतर्गत छोहार पंचायत में एक युवक की हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान छोहार पंचायत निवासी मनीष कुमार मंडल के रूप में हुई है. अपराधियों ने युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी. तौलिया और अन्य सामान के आधार पर परिजनों ने मनीष की पहचान की.

कटिहार में युवक की हत्या : शव मिलने की सूचना के बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई. इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है. परिजनों के अनुसार मनीष कुमार शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों में वीडियो कैमरा चलाने का काम करता था. परिवार का कहना है कि किसी से उसकी दुश्मनी की जानकारी नहीं थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की चर्चा लंबे समय से चल रही थी.

मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

''मेरा बेटा एक युवती से प्रेम करता था. इसी बात को लेकर उसे पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थीं. रात में मनीष घर में सो रहा था, तभी किसी का फोन आया और उसे बाहर बुलाया गया. इसके बाद वह घर नहीं लौटा. सुबह उसकी हत्या की खबर मिली. दोषियों को कठोर सजा मिले.''- बाको देवी, मृतक मनीष की मां

पिता ने लगाया गंभीर आरोप : मनीष के पिता अर्जुन मंडल ने बताया कि एक महिला अक्सर उनके पुत्र को अलग-अलग बहानों से बुलाती थी. करीब एक महीने पहले संबंधित पक्ष के लोगों ने घर पहुंचकर मनीष को जान से मारने की धमकी भी दी थी. अब उन्हें आशंका है कि इसी विवाद के कारण उनके पुत्र की हत्या की गई है.