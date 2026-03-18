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कैमूर में अपराधियों का तांडव, घर से बुलाकर युवक की पीट-पीटकर हत्या

''रात को डीजे का सामान और माइक मांगने के लिए फोन कर बुलाया और मारपीट की, मैने मना किया तो मुझे और मेरी पत्नी को भी मारा, साथ ही धमकी देने लगें कि चुप रहो नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों को उठवा लेंगे, 15 आरोपी थे.'' - राम निवास गुप्ता, मृतक के पिता

हत्या से आक्रोशित लोगों ने हाइवे किया जाम : मृतक की पहचान कुदरा थाना क्षेत्र के पुसौली का रहने वाला रामनिवास गुप्ता के पुत्र राजा कुमार गुप्ता के रूप में हुई. करीब 2 घंटे दिल्ली-कोलकाता हाईवे जाम कर ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा देने की मांग करने लगे. कैमूर पुलिस मुर्दाबाद के जमकर नारेबाजी की सूचना पर मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार घटना स्थल पहुंचे जहां सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार निर्झर, मोहनिया थानाध्यक्ष, कुदरा थानाध्यक्ष के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही.

कैमूर : बिहार के कैमूर में अपराधियों ने एक युवक को घर से बुलाकर पीट-पीटकर हत्या कर दी. मामला कुदरा थाना क्षेत्र के पुसौली स्टेशन रोड का है. मंगलवार और बुधवार की रात एक युवक राजा कुमार को अपराधियों ने पीट-पीटकर मार डाला. हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग को लेकर सुबह प्रदर्शन किया. लोगों ने शव को हाइवे पर रखकर जाम कर दिया और डीएम-एसपी को मौके पर आने के लिए मांग करने लगे.

'हत्यारों को मिले फांसी' : बहेरा पंचायत के मुखिया विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुसौली का यह क्षेत्र काफी आपराधिक हो गया है. आए दिन हत्याए हो रहीं हैं, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है. मुखिया विनोद कुमार ने कहा कि अगर अभी भी प्रशासन यहां के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करता है, तो आए दिन अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाएगा. मुखिया ने मांग किया है कि इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिया जाए.

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम (ETV Bharat)

''मैंने जनता दरबार में कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला से मांग किया था कि यह एक सहायक थाना खोला जाय, जिसपर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि सहायक थाना खोला जाएगा, लेकिन वह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ.'' - विनोद कुमार, मुखिया, बहेरा पंचायत

4 आरोपियों की गिरफ्तारी : वहीं मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि परिजन के द्वारा बताया गया कि राजा को घर से बुलाकर ले गए और मारपीट कर हत्या कर दी गई. मुख्य अभियुक्त अभिषेक सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. परिजनों द्वारा कहा गया कि 10 से 15 की संख्या में लोग इसमें शामिल थे. जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी. हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, रोड जाम कर मांग रखे थे हम लोग फुलफिल कर रहे हैं.

अपराधियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा (ETV Bharat)

"परिजनों ने बताया कि राजा को घर से बुलाकर ले गए और उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई. मुख्य अभियुक्त समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. परिजनों ने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जांच कर रहे हैं." - प्रदीप कुमार, एसडीपीओ, मोहनिया

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