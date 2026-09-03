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पलामू के हुसैनाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

पलामू: जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पुरंदर बीघा में ओमप्रकाश सिंह उर्फ छोटू सिंह नाम के युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, ओमप्रकाश सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है. ओमप्रकाश पर अकेले हुसैनाबाद थाना में कुल आठ मामलों में एफआईआर दर्ज है. घटना के देर रात ग्रामीणों और परिजनों ने हंगामा किया और रोड जाम कर दिया. हालांकि बाद में लोगों ने जाम हटा लिया.

बताया जाता है कि ओमप्रकाश सिंह बुधवार की रात अपनी गाड़ी को रोककर किसी से बात कर रहे थे, इसी क्रम में बाइक पर सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और उन्हें गोली मार दी. गोली लगने के बाद वह गाड़ी से उतरकर भाग रहे थे, इसी क्रम में अपराधियों ने उन्हें दोबारा गोली मारी दी. घटना के बाद स्थानीय एवं परिजन ओमप्रकाश सिंह को इलाज के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

ओमप्रकाश सिंह, हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कचरा गांव के रहने वाले थे. ओम प्रकाश सिंह पर पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग ओमप्रकाश सिंह को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. जिस इलाके में यह घटना हुई है, वहां से हुसैनाबाद के विधायक का घर भी नजदीक में है.

ओमप्रकाश पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का है आरोप