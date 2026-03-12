ETV Bharat / state

3 हजार रुपये के लेनदेन के चलते किशोर की हत्या, गुुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में तीन हजार रुपये के लेन-देन को लेकर युवक ने किशोर की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

Youth murder in Gurugram
Youth murder in Gurugram (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 12, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर-16 में महज 3 हजार रुपयों के लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि 24 वर्षीय युवक ने 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है.

गुरुग्राम में किशोर की हत्या: मामला 10 मार्च 2026 की शाम का है. गुरुग्राम पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सेक्टर-16 के पास एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है. जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल युवक को अस्पताल ले जाया जा चुका था. जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान 17 वर्षीय केशव के रूप में हुई है. जो मूल रूप से पलवल के गांव बड़ा बैजपुर का निवासी है.

3 हजार रुपये के लेनदेन के चलते किशोर की हत्या (Etv Bharat)

3 हजार रुपये के लेन-देन का मामला: पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा खूनी खेल उधार के पैसों को लेकर शुरू हुआ था. मृतक केशव के दोस्त धीरज ने आरोपी मानू (24 वर्ष) से दिसंबर 2025 में 3 हजार रुपये उधार लिए थे. मानू लगातार पैसों की वसूली के लिए धीरज पर दबाव बना रहा था. केशव अपने दोस्त का पक्ष लेते हुए मानू को दबाव ना बनाने की बात कहता था, जिससे दोनों के बीच रंजिश पैदा हो गई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया: घटना के दिन फोन पर हुई गरमा-गरम बहस के बाद केशव, मानू के कार्यस्थल के पास पहुंचा. वहां विवाद इतना बढ़ गया कि मानू ने पहले से साथ रखे चाकू से केशव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी को डर था कि केशव और उसके साथी उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वह पहले से ही हथियार लेकर आया था. सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपी मानू को शीतला कॉलोनी इलाके से धर दबोचा है. क्राइम सीन का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है.

वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार के मुताबिक किशोर की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.

