3 हजार रुपये के लेनदेन के चलते किशोर की हत्या, गुुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर-16 में महज 3 हजार रुपयों के लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि 24 वर्षीय युवक ने 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है.

गुरुग्राम में किशोर की हत्या: मामला 10 मार्च 2026 की शाम का है. गुरुग्राम पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सेक्टर-16 के पास एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है. जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल युवक को अस्पताल ले जाया जा चुका था. जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान 17 वर्षीय केशव के रूप में हुई है. जो मूल रूप से पलवल के गांव बड़ा बैजपुर का निवासी है.

3 हजार रुपये के लेनदेन के चलते किशोर की हत्या (Etv Bharat)

3 हजार रुपये के लेन-देन का मामला: पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा खूनी खेल उधार के पैसों को लेकर शुरू हुआ था. मृतक केशव के दोस्त धीरज ने आरोपी मानू (24 वर्ष) से दिसंबर 2025 में 3 हजार रुपये उधार लिए थे. मानू लगातार पैसों की वसूली के लिए धीरज पर दबाव बना रहा था. केशव अपने दोस्त का पक्ष लेते हुए मानू को दबाव ना बनाने की बात कहता था, जिससे दोनों के बीच रंजिश पैदा हो गई.