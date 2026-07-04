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बिहार में युवक की हत्या, रस्सी से बांधकर पहले जमकर पीटा, फिर गला घोंटकर मार डाला

गया : बिहार के गया में एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है. मृतक 3 जुलाई से लापता था. 4 जुलाई को उसका शव वजीरगंज थाना अंतर्गत पहाड़ के समीप से बरामद किया गया. शव की बरामदगी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

गया में युवक की हत्या : स्थानीय लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक को रस्सी से बांधकर पहले मारपीट की गई. फिर गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. मामले में पुलिस ने फिलहाल तीन लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ हो रही है. बताया जाता है कि अपराधियों ने हत्या के बाद शव को यहां फेंका और फरार हो गए.

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

कल से था लापता : मृतक की शिनाख्त रौशन कुमार उर्फ रॉकेट के रूप में हुई है. रौशन कुमार हेड मानपुर का रहने वाला था, जो 3 जुलाई से लापता था. वह ड्राइवर का काम करता था. उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था. मामले को लेकर परिजन भी खोजबीन कर रहे थे.

इसी क्रम में रौशन जिस गाड़ी को चलाता था, उसके वजीरगंज थाना अंतर्गत कुर्किहार में होने की सूचना मिली. इसके बाद परिजनों ने उसमें बैठे तीन युवकों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया. फिर परिजनों ने वजीरगंज थाना को इसकी सूचना दी.

शिकायत मिलने के बाद वजीरगंज पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी. इसी बीच शनिवार को वजीरगंज थाना अंतर्गत पुनावा गांव के पास स्थित बगाही पहाड़ के पास से एक शव बरामद किया गया. शव की पहचान हुई, तो वह रोशन कुमार उर्फ रॉकेट का था.