फरीदाबाद में सुबह-सुबह शव मिलने से सनसनी, दो दिन से लापता था युवक , गले पर मिले कट के निशान
Youth Murder In Faridabad: फरीदाबाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया. युवक के गले पर कट के निशान मिले.
Published : November 4, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 12:17 PM IST
फरीदाबाद: सरूरपुर इलाके के श्याम नगर में 22 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है. बुधवार सुबह युवक का शव खेतों में मिला. मृतक की पहचान सचिन के रूप में हुई है. वो पिछले दो दिनों से घर से लापता था. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन बुधवार सुबह गांव के एक युवक ने खेतों में उसका शव पड़े होने की सूचना दी. इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. शव की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए.
फरीदाबाद में युवक की हत्या: सचिन के पिता जगबीर ने बताया कि उनका बेटा दो दिन से घर नहीं आया था. परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश कर रहे थे. बुधवार सुबह गांव के एक युवक ने उन्हें सूचना दी कि सचिन का शव खेतों में पड़ा हुआ है. जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि सचिन का गला कटा हुआ था. उसकी बेहद बेरहमी से हत्या की गई थी. जगबीर के मुताबिक, सचिन की उम्र महज 22 साल थी और उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई या रंजिश नहीं थी.
परिजनों ने इंसाफ की मांग: मृतक के पिता ने बताया कि सचिन शराब का सेवन करता था, लेकिन परिवार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसने और क्यों उसकी हत्या की. पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके बेटे की हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खेतों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है. सूचना पर स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं. घटनास्थल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. क्राइम ब्रांच की टीमें भी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं.
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