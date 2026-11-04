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फरीदाबाद में सुबह-सुबह शव मिलने से सनसनी, दो दिन से लापता था युवक , गले पर मिले कट के निशान

Youth Murder In Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: सरूरपुर इलाके के श्याम नगर में 22 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है. बुधवार सुबह युवक का शव खेतों में मिला. मृतक की पहचान सचिन के रूप में हुई है. वो पिछले दो दिनों से घर से लापता था. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन बुधवार सुबह गांव के एक युवक ने खेतों में उसका शव पड़े होने की सूचना दी. इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. शव की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए.

फरीदाबाद में युवक की हत्या: सचिन के पिता जगबीर ने बताया कि उनका बेटा दो दिन से घर नहीं आया था. परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश कर रहे थे. बुधवार सुबह गांव के एक युवक ने उन्हें सूचना दी कि सचिन का शव खेतों में पड़ा हुआ है. जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि सचिन का गला कटा हुआ था. उसकी बेहद बेरहमी से हत्या की गई थी. जगबीर के मुताबिक, सचिन की उम्र महज 22 साल थी और उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई या रंजिश नहीं थी.