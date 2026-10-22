धमतरी में युवक की हत्या, दोस्त की हालत गंभीर, दो गुटों के संघर्ष में धारदार हथियार से हमला
धमतरी के मुजगहन में बीती रात दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला हुआ.इसमें एक युवक की मौत हुई है,जबकि दूसरा घायल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 5:39 PM IST
धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर से लगे ग्राम मुजगहन में बीती रात दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. हमले में पूर्व सरपंच चंद्रशेखर साहू के बेटे दीपांशु साहू की मौत हो गई, जबकि उसका साथी विक्की साहू गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. मामले में पुलिस ने 3 से 4 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.
एक की मौत ,दूसरा गंभीर
पुलिस के मुताबिक अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुजगहन में बीती रात दो युवकों पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया. हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. खून से लथपथ हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दीपांशु साहू ने दम तोड़ दिया. वहीं, विक्की साहू का उपचार जारी है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
मामले में संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. जांच के बाद ही वारदात के पीछे की वजह स्पष्ट हो पाएगी - अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी
फिलहाल अर्जुनी थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि आखिर दो युवकों पर जानलेवा हमला क्यों किया गया और इस वारदात में कौन-कौन शामिल था.
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