ETV Bharat / state

धमतरी में युवक की हत्या, दोस्त की हालत गंभीर, दो गुटों के संघर्ष में धारदार हथियार से हमला

धमतरी के मुजगहन में बीती रात दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला हुआ.इसमें एक युवक की मौत हुई है,जबकि दूसरा घायल है.

youth Murder in dhamtari
धमतरी में युवक की हत्या, दोस्त की हालत गंभीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर से लगे ग्राम मुजगहन में बीती रात दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. हमले में पूर्व सरपंच चंद्रशेखर साहू के बेटे दीपांशु साहू की मौत हो गई, जबकि उसका साथी विक्की साहू गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. मामले में पुलिस ने 3 से 4 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

एक की मौत ,दूसरा गंभीर

पुलिस के मुताबिक अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुजगहन में बीती रात दो युवकों पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया. हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. खून से लथपथ हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दीपांशु साहू ने दम तोड़ दिया. वहीं, विक्की साहू का उपचार जारी है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

धमतरी में युवक की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पुरानी रंजिश समेत कई पहलुओं पर जांचवारदात के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. प्रारंभिक तौर पर पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है. पुलिस के मुताबिक, मृतक और घायल युवक करीब दो साल पहले एक हत्या के मामले में जेल जा चुके थे. बाद में दोषमुक्त होने के बाद दोनों बाहर आए थे. पुलिस इस पुराने मामले से घटना के संभावित संबंध की भी जांच कर रही है.
youth Murder in dhamtari
धमतरी में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
3 से 4 संदेही हिरासत मेंघटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मामले में 3 से 4 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ और जांच के बाद ही हमले की असल वजह और इसमें शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी.

मामले में संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. जांच के बाद ही वारदात के पीछे की वजह स्पष्ट हो पाएगी - अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी

TAGGED:

ATTACK WITH SHARP WEAPON
FRIEND IN CRITICAL CONDITION
धमतरी में युवक की हत्या
धारदार हथियार से हमला
YOUTH MURDER IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.