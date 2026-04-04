बिहार में पूर्व मुखिया के बेटे को भून डाला, अपराधियों ने घेरकर मारी 5 गोली
बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है. युवक को गोलियों से भून डाला है. पढ़ें खबर
Published : April 4, 2026 at 8:08 PM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है. ताजा मामला गड़हनी थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां अपराधियों ने पूर्व मुखिया के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों में दहशत का माहौल बन गया है.
क्या है पूरा मामला? : मिली जानकारी के अनुसार, गड़हनी थाना क्षेत्र के बनकट गांव स्थित नहर किनारे शनिवार को पत्नी को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे पूर्व मुखिया पुत्र की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों ने मृतक को काफी करीब से पांच गोली मारी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
पांच खोखा बरामद : घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ कृष्ण कुमार सिंह एवं गड़हनी थानाध्यक्ष कमलजीत अतिरिक्त पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से पांच खोखा भी बरामद किया है.
पूर्व मुखिया के बेटे को भूल डाला : मृतक की पहचान रितेश सिंह उर्फ भुअर सिंह (उम्र 45 वर्ष) के रूप में की गई है. रितेश सिंह गड़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव वार्ड नंबर-1 का रहने वाला था. उसके पिता नाम रमेश सिंह है, वहीं मां का नाम प्रेमा देवी है. प्रेमा देवी अगिआंव पंचायत की पूर्व मुखिया रही हैं.
9 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम : बताया जाता है कि मृतक रितेश सिंह पैर से दिव्यांग था. वह अपने तीन पहिया स्कूटर से पत्नी को स्कूल छोड़कर लौट रहा था. स्कूल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर तीन बाइक से आए 9 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इससे घटनास्थल पर ही रितेश सिंह की मौत हो गई.
पूर्व के विवाद में हत्या की आशंका : बीते वर्ष लहरपा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर के प्रतिशोध में इस हत्या को अंजाम देने की चर्चा सामने आ रही है. हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
''पत्नी को स्कूल पहुंचाकर लौटने के दौरान मुसहर टोली के पास नहर किनारे अपराधियों द्वारा गोली मारी गई है. पूर्व के विवाद को लेकर गोली मारने की बात सामने आ रही है. पुलिस जांच कर रही है. 9 नामजद पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. 2 संदिग्ध के खिलाफ फर्द बयान दर्ज किया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.''- राजकुमार साह, एएसपी
लोगों ने किया हंगामा : इधर घटना के बाद मृतक के परिजन एवं स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा. आक्रोशित लोगों ने बनकट गांव के समीप शव को सड़क के बीच रखकर जाम कर दिया और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे. इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई. पुलिस की काफी मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया.
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