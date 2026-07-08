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फोन कर खेत में बुलाया, फिर हाथ-पैर बांध लाठी-डंडों से पीटा, भिवानी में 23 साल के रवि की मौत

भिवानी में 23 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या. आरोपियों ने रवि के हाथ-पैर बांध दिए. खेत में बने कमरे में बेरहमी से पीटा.

Youth murder in Bhiwani
Youth murder in Bhiwani (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 8, 2026 at 12:27 PM IST

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भिवानी: दिनोद गांव में युवक की हत्या की खबर सामने आई है. 23 वर्षीय रवि के ताऊ दुलीचंद ने बताया कि गांव के ही पिता-पुत्र ने रवि को फोन कर अपने खेत में बुलाया. कई बार बुलाने के बाद रवि खेत पर पहुंचा. जहां आरोपियों ने रवि के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और खेत में बने कमरे में ले जाकर लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की. गंभीर रूप से घायल रवि को आरोपी अधमरी हालत में कमरे के बाहर छोड़कर फरार हो गए.

भिवानी में पीट-पीटकर युवक की हत्या: कुछ देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली, तो वो उसे तुरंत भिवानी के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद रवि को मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि जब रवि मिला, तो उसके हाथ पर रस्सी बंधी हुई थी. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. बताया जा रहा है कि रवि करीब दो साल पहले आरोपियों के यहां ट्रैक्टर चलाने का काम करता था.

फोन कर खेत में बुलाया, फिर हाथ-पैर बांध लाठी-डंडों से पीटा (ETV Bharat)

गांव के ही पिता-बेटे पर हत्या का आरोप: रवि तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और अविवाहित था. उसके परिवार में एक छोटा भाई और एक बहन है. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों के बयान दर्ज किए. शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: डीएसपी महेश कुमार बताया कि "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने युवक को घर से बुलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ मारपीट की. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और हत्या के पीछे की वजह का भी पता लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के पीछे की असली वजह पूरी तरह साफ हो सकेगी."

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