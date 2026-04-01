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बिहार में हाथ-पैर बांधकर पहले बेरहमी से किया कत्ल, फिर चेहरा कुचलकर तेजाब डाला

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. एक युवक को बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. यही नहीं, पहचान छुपाने के लिए चेहरे को बुरी तरह कुचलकर उस पर तेजाब भी डाल दिया.

बेगूसराय में युवक की हत्या : यह पूरा मामला महेशवाड़ा स्थित सेहमानी गाछी के पास का है. जब एक 25 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान पहसारा गांव निवासी मोनू कुमार झा (उम्र 25 वर्ष, पिता का नाम मंटून झा) वर्ष के रूप में हुई है.

नजारा देख लोग रह गए सन्न : मंगलवार रात को ग्रामीणों ने नवल किशोर झा के घर में मोनू कुमार का शव देखा. जिसके बाद स्थानीय मुखिया अजय सहनी को सूचित किया गया. जैसे ही घटना स्थल पर लोग पहुंचे, नजारा देख उनके रोंगटे खड़े हो गए. अपराधियों ने मोनू के हाथ-पैर बांध दिए थे और गले में गमछा लपेटा हुआ था. ​घटना की सूचना मिलते ही नावकोठी थानाध्यक्ष मोहम्मद फिरदौस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया.

'जान से मारने की धमकी मिली थी' : आशंका जताई जा रही है कि मोनू कुमार झा को बेरहमी से पीट-पीटकर मारा गया है. मृतक के भाई कन्हैया कुमार ने पुलिस को बताया कि मोनू सोमवार दोपहर 2 बजे से ही लापता था. उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था. काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिल रहा था.

''दो दिन पहले कुछ लोग घर आए थे और उन्होंने मोनू को तीन दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी थी. मोनू को घर से बुलाकर ले जाया गया और फिर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई.''- कन्हैया कुमार, मृतक का भाई

शराब विवाद या आपसी रंजिश? : इस बेरहमी से की गई हत्या को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. स्थानीय सूत्रों की मानें तो पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मोनू झा के शराब के अवैध कारोबार और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आ रही है. पुलिस इसे शराब के धंधे में हुए आपसी वर्चस्व के विवाद या किसी पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है.