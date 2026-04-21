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ये हो क्या रहा है..! बिहार में युवक को गला रेतकर उतारा मौत के घाट

जोकीहाट में धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या की गई है. खेत में शव मिला है. पुलिस तफ्तीश में जुटी है. पढ़ें खबर

MURDER IN ARARIA
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 2:08 PM IST

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अररिया : बिहार के अररिया में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जोकीहाट थाना क्षेत्र बोरिया टोल प्लाजा के पास एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतक की पहचान सैबुल के रूप में हुई है, जो सोमवार शाम से लापता बताया जा रहा था.

रात में घर से निकला, सुबह मिली लाश : जानकारी के मुताबिक, परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. मंगलवार सुबह खेत में शव मिलने से पूरे गांव में शोक और आक्रोश बना हुआ है. शव मिलने की सूचना पूरे गांव में फैल गई. शव देखने के लिये लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी.

पुलिस और FSL की टीम जांच में जुटी : स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी जोकीहाट थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही जोकीहाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया. साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और साक्ष्य एकत्र किया गया.

हैदराबाद में करता था मजदूरी : मृतक सैबुल दूसरे राज्य में रहकर मजदूरी करता था. कुछ दिन पहले ही वह घर आया था. ग्रामीणों के मुताबिक सैबुल सोमवार की रात करीब 8 बजे दोस्त के घर जाने के लिये बाइक से निकला था. काफी देर होने तक वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों उससे संपर्क साधने की कोशिश की, तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था.

MURDER IN ARARIA
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

गला रेतकर निर्मम हत्या : जिसके बाद परिजन उसे ढूंढने के लिये लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. करीब साढ़े ग्यारह बजे रात को युवक की बाइक जोकीहाट के डूबा अड़हन टोला के समीप लावारिस हालत में मिली. आज सुबह परिजनों को सूचना मिली की काकन जाने वाले मार्ग बोरिया टोल प्लाजा के समीप एक खेत में युवक का शव मिला है. परिजन जब वहां पहुंचा तो देखा शव सैबुल का है. शव देखने ऐसा प्रतित हो रहा की धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

''एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.''- राजीव कुमार झा, जोकीहाट थानाध्यक्ष

तीन दिन पहले आया था घर : घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के चार साल के बेटे और दो साल की बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है. शव देखते ही पिता बेहोश हो गए, जबकि पत्नी तंजीला बार-बार बेसुध हो रही थी. सैबुल तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और हैदराबाद में मकान निर्माण कार्य करता था. वह तीन दिन पहले ही घर आया था. वहीं इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

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