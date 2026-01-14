ETV Bharat / state

हमीरपुर में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या, तीन दोस्त हिरासत में

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप गुप्ता ने बताया कि तीनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

हमीरपुर में हत्या का मामला आया सामने. (Photo Credit: ETV Bharat)
हमीरपुर: जनपद के भरुआ सुमेरपुर कस्बे के बांकी रोड पर बुधवार रात करीब 9 बजे शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई. ट्रक के केबिन में बैठकर शराब पी रहे युवकों के बीच कहासुनी के बाद युवक के सिर पर टायर के लीवर से जानलेवा वार किया गया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप गुप्ता ने बताया कि वारदात में शामिल युवक के तीनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

शराब के नशे में विवाद हुआ था: अपर पुलिस अधीक्षक अनूप गुप्ता ने बताया कि भरुआ सुमेरपुर कस्बे के बांकी रोड निवासी राजबहादुर यादव हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री में कार्यरत हैं. उनका बेटा सुमित यादव उर्फ गोरे (22 वर्ष) उसी फैक्ट्री में ट्रक चालक था. बुधवार की देर शाम सुमित अपने दोस्त महेंद्र गुप्ता, आकाश गुप्ता और बाबू के साथ ट्रक के केबिन में बैठकर शराब पी रहा था. इसी दौरान शराब के नशे में आपसी विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया.

दोस्त सुमित बाइक से सुमेरपुर पीएचसी ले गये थे: अपर पुलिस अधीक्षक अनूप गुप्ता ने कहा कि विवाद के दौरान सुमित के सिर पर टायर के लीवर से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया. इसके बाद उसके दोस्त उसे बाइक से पीएचसी सुमेरपुर लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

सुमित यादव के शरीर पर चोट के निशान: पीएचसी चिकित्सक शशांक गौतम ने कहा कि सुमित यादव के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान पाए गए हैं, जबकि सिर में गहरी चोट है. प्रथम दृष्टया किसी कठोर वस्तु से हमला कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप गुप्ता ने बताया कि तीनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच हत्या के एंगल से की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

