गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से काटा गया गला, तफ्तीश में जुटी पुलिस

स्कूल के पीछे गन्ने के खेत में मिली लाश : बताया जा रहा कि इसी बीच ग्रामीणों ने 27 अक्टूबर सोमवार शाम गांव के पास स्कूल के पीछे गन्ने के खेत में शव पड़ा हुआ देखा, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई थी. कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई. इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

रविवार की शाम घर निकला था युवक : जानकारी के मुताबिक रुड़की कोतवाली गंगनहर क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी आस मोहम्मद (18 वर्ष) पुत्र इसरार 26 अक्टूबर रविवार की शाम घर से निकला था. जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी. इसके बाद से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे.

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में 18 साल के युवक को शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला है. बताया जा रहा है कि युवक की गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू की.

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया: इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल गंगनहर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया. इसके बाद एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और रुड़की सीईओ नरेंद्र पंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की गई.

ठेकेदार के पास फर्नीचर का काम करता आस मोहम्मद: शव की शिनाख्त आस मोहम्मद पुत्र इसरार निवासी रामपुर के रूप में हुई है. बताया गया है कि आस मोहम्मद पतंजलि में किसी ठेकेदार के पास फर्नीचर का काम करता था और वह रविवार को ही घर आया था. फिलहाल पुलिस इस मामले में परिजनों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा: पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. मृतक युवक आस मोहम्मद के पिता ने बताया कि उनका बेटा किसी दोस्त के साथ घर से गया था.

दोस्त से मिलने गया था आस मोहम्मद, फिर नहीं लौटा: परिजनों की पूछताछ में मृतक आस मोहम्मद के दोस्त ने बताया कि उसके पास इंस्टाग्राम पर कॉल आई थी और आस मोहम्मद ने ही उसको बुलाया था. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि इस मामले में छानबीन की जा रही है, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

