ETV Bharat / state

सरायकेला में दिनदहाड़े युवक की हत्या, इलाके में दहशत

सरायकेला में दिनदहाड़े अपराधियों द्वारा युवक की हत्या की गयी है.

Youth murder by criminals in broad daylight in Seraikela
घटनास्थल की तस्वीर (सरायकेला) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला-खरसावां: जिला के व्यस्त इलाकों में से एक, गम्हरिया के बोलियाडीह में शनिवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मंदिर के ठीक सामने करीब दोपहर 1:00 बजे 4 से 5 अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी.

मृतक की पहचान गम्हरिया निवासी जगन्नाथ गोप उर्फ कड़ा के रूप में हुई है. ​दिनदहाड़े हुई इस वारदात को मौके पर मौजूद दर्जनों लोगों ने देखा लेकिन खौफ के कारण कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा सके. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आसानी से मौके से फरार हो गए. घटना के बाद से ही पूरे बोलियाडीह और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.

​पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

इस ​घटना की सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी ने क्या कहा

आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि युवक की चाकू व धारदार हथियार से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस की टीम आरोपियों की पहचान के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है.

इसे भी पढ़ें- शराबी पति की करतूतः पत्नी और पिता पर धारदार हथियार से किया हमला, बीवी की मौत

इसे भी पढ़ें- कलयुगी पुत्र बना हैवान, स्कूटर बेचने पर पिता को उतारा मौत के घाट

इसे भी पढ़ें- हवाई फायरिंग करने से रोकने पर कर दी थी दोस्त की गोली मारकर हत्या, शिकंजे में आया मुख्य आरोपी

TAGGED:

INVESTIGATION INTO MOTIVE OF MURDER
YOUTH MURDER BY CRIMINALS
SERAIKELA
धारदार हथियार से काटकर हत्या
YOUTH MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.