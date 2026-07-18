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सरायकेला में दिनदहाड़े युवक की हत्या, इलाके में दहशत

सरायकेला-खरसावां: जिला के व्यस्त इलाकों में से एक, गम्हरिया के बोलियाडीह में शनिवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मंदिर के ठीक सामने करीब दोपहर 1:00 बजे 4 से 5 अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी.

मृतक की पहचान गम्हरिया निवासी जगन्नाथ गोप उर्फ कड़ा के रूप में हुई है. ​दिनदहाड़े हुई इस वारदात को मौके पर मौजूद दर्जनों लोगों ने देखा लेकिन खौफ के कारण कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा सके. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आसानी से मौके से फरार हो गए. घटना के बाद से ही पूरे बोलियाडीह और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.

​पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

इस ​घटना की सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी ने क्या कहा