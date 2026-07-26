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पलामू में अपहरण के बाद युवक की हत्या, शव को तेजाब से जलाने का प्रयास

पलामू में युवक की हत्या हुई है.

Youth murder after abduction in Palamu
पाटन थाना भवन (पलामू) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 11:41 PM IST

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पलामूः जिला के पाटन थाना क्षेत्र में एक युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है. युवक के शव को तेजाब से जलाने का प्रयास भी किया गया है. मृतक के दोस्त पर ही घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है. पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद आरोपियों के खिलाफ छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है.

दरअसल, पाटन थाना क्षेत्र के सहदेवा के रहने वाले प्रभात कुमार मेहता नामक युवक 24 जुलाई से घर से लापता था. प्रभात कुमार मेहता अपने मित्र के साथ लेस्लीगंज के इलाके में गया हुआ था लेकिन वह वापस नहीं लौटा. परिजनों ने पूरे मामले में अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था.

पुलिस आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान कर रही थी और बरामदगी के लिए छापेमारी अभियान चला रही थी. इसी कड़ी में रविवार की शाम पाटन थाना क्षेत्र के पांडेपुरा के इलाके में एक अर्ध निर्मित घर में स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देखा. मामले की जानकारी मिलने के बाद पाटन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान प्रभात कुमार मेहता के रूप में हुई.

एसडीपीओ सदर राजेश यादव ने बताया कि युवक की हत्या की गई है पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आरोपियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है. शव को तेजाब जैसी चीज से जलाने का भी प्रयास किया गया है. पाटन थाना प्रभारी अनिल विद्यार्थी ने बताया कि प्रभात कुमार मेहता के करीबी दोस्त पर ही घटना को अंजाम देने का आरोप है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

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YOUTH ACCUSED FOR MURDER FRIEND
YOUTH MURDER AFTER ABDUCTION
PALAMU
एसिड से शव जलाने का प्रयास
CASE OF MURDER

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