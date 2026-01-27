ETV Bharat / state

रात को घर पर मां के साथ सो रही थी डेढ़ साल की मासूम, बिजली कटते ही उठा ले गया पड़ोसी और..

पड़ोसी घर से सोयी बच्ची को उठा ले गया. उसके रोने की आवाज सुनकर मां पहुंची तो उसके होश उड़ गए. मामला गोपालगंज का है.

MOLESTATION OF GIRL IN GOPALGANJ
पड़ोसी ने डेढ़ साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 27, 2026 at 12:15 PM IST

3 Min Read
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है. डेढ़ साल की मासूम रात को अपने घर पर सो रही थी. इसी बीच बिजली कट गई. पड़ोस के एक 25 साल के युवक ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए बच्ची को घर से चुपचाप उठा लिया और अपने कमरे में ले गया, जहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी.

पड़ोसी ने डेढ़ साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म: पुलिस के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में पीड़ित बच्ची अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहती है. उसके घर के सामने ही आरोपी युवक भी किराए के मकान में रहता है, जो पेशे से पेंटर का काम करता है. आरोपी यूपी के बिजनौर जिले का निवासी बताया जाता है.

घर से सोयी बच्ची को उठा ले गया: सोमवार की देर शाम बच्ची की मां अपनी बेटी को कमरे में सुलाई हुई थी. इसी बीच बिजली कट हो गई और वह कमरे से बाहर निकली. तभी अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी उसके घर में घुस गया और बच्ची को उठाकर अपने किराए के मकान में ले जाकर उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी.

रोने की आवाज सुनकर पहुंची मां: वहीं बच्ची की मां जब अपने कमरे में गई, तब बच्ची को ना देख कर खोजबीन करने लगी. खोजबीन के दौरान बच्ची की रोने की आवाज सुन कर जब आरोपी के घर के पास पहुंची, तो अपनी बेटी की हालत देखकर दंग रह गई.

मां ने युवक को दबोचा: इस दौरान आरोपी बच्ची को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मासूम की मां ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और शोर मचाने लगी. शोर की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़ कर उसकी जमकर पिटाई कर दी.

आरोपी की जमकर पिटाई: स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी के शरीर में खून लगा हुआ था और बच्ची खून से लथपथ थी. वहीं डायल 112 के एएसआई नंद किशोर सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा डेड़ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है.

"सूचना मिलने पर हमलोग मौके पर पहुंचे. साथ ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और बच्ची को इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही नगर थाना को सूचना दी गई है. नगर थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है."- नंद किशोर सिंह, एएसआई,डायल 112

