रात को घर पर मां के साथ सो रही थी डेढ़ साल की मासूम, बिजली कटते ही उठा ले गया पड़ोसी और..

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है. डेढ़ साल की मासूम रात को अपने घर पर सो रही थी. इसी बीच बिजली कट गई. पड़ोस के एक 25 साल के युवक ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए बच्ची को घर से चुपचाप उठा लिया और अपने कमरे में ले गया, जहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी.

पड़ोसी ने डेढ़ साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म: पुलिस के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में पीड़ित बच्ची अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहती है. उसके घर के सामने ही आरोपी युवक भी किराए के मकान में रहता है, जो पेशे से पेंटर का काम करता है. आरोपी यूपी के बिजनौर जिले का निवासी बताया जाता है.

घर से सोयी बच्ची को उठा ले गया: सोमवार की देर शाम बच्ची की मां अपनी बेटी को कमरे में सुलाई हुई थी. इसी बीच बिजली कट हो गई और वह कमरे से बाहर निकली. तभी अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी उसके घर में घुस गया और बच्ची को उठाकर अपने किराए के मकान में ले जाकर उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी.

रोने की आवाज सुनकर पहुंची मां: वहीं बच्ची की मां जब अपने कमरे में गई, तब बच्ची को ना देख कर खोजबीन करने लगी. खोजबीन के दौरान बच्ची की रोने की आवाज सुन कर जब आरोपी के घर के पास पहुंची, तो अपनी बेटी की हालत देखकर दंग रह गई.

मां ने युवक को दबोचा: इस दौरान आरोपी बच्ची को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मासूम की मां ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और शोर मचाने लगी. शोर की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़ कर उसकी जमकर पिटाई कर दी.