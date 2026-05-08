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आगरा में संदिग्ध हालात में युवक लापता; बिस्तर पर मिले खून के निशान, लावारिस हालत में मिली बाइक

आगरा :​ जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र स्थित गांव बाई खेड़ा में शुक्रवार सुबह खेत में बने पशुबाड़े के पास सोने गया युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया. युवक के बिस्तर पर खून के निशान मिले हैं. युवक के गायब होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. सूचना पर मलपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. छानबीन में युवक की बाइक भी लावारिस हालत में मिली है. जिससे परिजन को अनहोनी की आशंका सता रही है. पुलिस ने परिजन की शिकायत पर युवक की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है.





मामला मलपुरा थाना के गांव बाई खेड़ा का है. परिजनों के मुताबिक, अनीत यादव उर्फ गणेशी (30) गुरुवार देर शाम घर से 500 मीटर दूर हर दिन की तरह ही खेत पर बने पशु बाड़े पर सोने गया था. शुक्रवार सुबह जब अनीत की पत्नी पशुबाडे में पहुंची तो अनीत की चारपाई के पास खून के निशान दिखाई दिए. अनीत गायब था. खून देखकर महिला की चीख निकल गई. जिससे ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. सूचना पर मलपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पत्नी और परिजन का रो-रोकर हाल बेहाल है. परिवार को अनीत के साथ अनहोनी की आशंका सता रही है.





