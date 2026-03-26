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पिरान कलियर में नहाते समय गंगनहर में डूबे दो युवक, एक को बचाया गया तो दूसरा लापता

हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में गंगनहर में डूबने से एक युवक लापता, जल पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन

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कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 26, 2026 at 10:49 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में स्थित गंगनहर में दो युवकों के डूबने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि, समय रहते एक युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. जबकि, दूसरा युवक पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया. जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है. वहीं, जल पुलिस के गोताखोर पानी में डूबकर लापता हुए युवक की तलाश में जुटे हुए हैं.

बता दें कि पिरान कलियर में स्थित साबिर पाक की दरगाह है. जहां पर देश ही नहीं विदेशों से भी भारी संख्या में जायरीन अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं. इसी कड़ी में 26 मार्च गुरुवार के दिन पिरान कलियर में नौचंदी जुमेरात के चलते जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी. इसी दौरान कुछ लोग गंगनहर में स्नान करने पहुंचे और गंगनहर में स्नान करते समय पानी के तेज बहाव में डूबने लगे.

एक युवक को सकुशल बचाया गया: प्रत्यक्षदर्शी राहगीर मोनिस ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दो युवक गंगनहर में डूब रहे थे. जिनमें से एक युवक को स्थानीय लोगों की मदद से सकुशल बचा लिया गया, जिसका नाम दिव्यांश है और गाजियाबाद लोनी का निवासी है, लेकिन दूसरा युवक पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया है. जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है.

दूसरे युवक की गंगनहर में तलाश जारी: वहीं, सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने लापता युवक की तलाश के लिए गोताखोरों को मौके पर बुलाया. फिलहाल, जल पुलिस के गोताखोर और पुलिस की टीम गंगनहर में डूबकर लापता हुए युवक की तलाश कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है, लेकिन पुलिस की ओर से सर्च अभियान लगातार जारी है.

"गंगनहर में डूबकर लापता हुए युवक की तलाश के लिए गोताखोरों और जल पुलिस की मदद ली जा रही है. युवक की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं."- रविंद्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक, थाना पिरान कलियर

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पिरान कलियर गंगनहर में युवक डूबा
गंगनहर में डूबने से युवक लापता
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