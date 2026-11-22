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नशे के खिलाफ सिरसा में यूथ मैराथन, सीएम ने दिखाई हरी झंडी, पंजाब के सीएम पर साधा निशाना

Youth Marathon in Sirsa ( ETV Bharat )

सिरसा: कालांवली में यूथ मैराथन का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई. अनाज मंडी के पास से शुरू हुई मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की. उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य हैं. नशे से दूर रहने से देश का युवा सुरक्षित रह सकता है.

सिरसा में यूथ मैराथन: सीएम सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि अपने यार मित्र जो नशे के चंगुल में फंस चुके हैं. उनसे दूरी बनाने की बजाय उनका नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें. पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मैराथन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए है. आयोजन स्थल पर सुरक्षा यातायात एवं पार्किंग पेयजल चिकित्सा सुविधा साफ सफाई और बैरिकेडिंग सहित अन्य जरूरी प्रबंध देखने को मिला. सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.अब तक 137066 पंजीकरण हो चुके हैं.