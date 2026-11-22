नशे के खिलाफ सिरसा में यूथ मैराथन, सीएम ने दिखाई हरी झंडी, पंजाब के सीएम पर साधा निशाना
Youth Marathon in Sirsa: नशे के खिलाफ सिरसा में यूथ मैराथन का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम ने पंजाब के सीएम पर निशाना साधा.
Published : November 22, 2026 at 1:10 PM IST
सिरसा: कालांवली में यूथ मैराथन का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई. अनाज मंडी के पास से शुरू हुई मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की. उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य हैं. नशे से दूर रहने से देश का युवा सुरक्षित रह सकता है.
सिरसा में यूथ मैराथन: सीएम सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि अपने यार मित्र जो नशे के चंगुल में फंस चुके हैं. उनसे दूरी बनाने की बजाय उनका नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें. पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मैराथन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए है. आयोजन स्थल पर सुरक्षा यातायात एवं पार्किंग पेयजल चिकित्सा सुविधा साफ सफाई और बैरिकेडिंग सहित अन्य जरूरी प्रबंध देखने को मिला. सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.अब तक 137066 पंजीकरण हो चुके हैं.
रूट में किया गया बदलाव: कालांवाली में आयोजित होने वाली यूथ मैराथन के 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के रूट में बदलाव किया गया है. संशोधित रूट के अनुसार प्रतिभागी दौड़ में शामिल हुए. पांच किलोमीटर की रन फॉर फन का यह रहा रूट 5 किलोमीटर की रन फॉर फन के प्रतिभागी परशुराम चौक से होते हुए बाईपास रोड पर पहुंचें. यहां से नायरा पेट्रोल पंप के आगे से थाना रोड होते हुए मेन रोड पर पहुंचें. इसके बाद धावक ओवरब्रिज के नीचे से रेलवे लाइन के पास फाटक की ओर जाने वाले मार्ग से होते हुए कालांवाली गांव की तरफ से घूम कर वापस अनाज मंडी स्थित मुख्य आयोजन स्थल पर पहुंचें.
दस किलोमीटर का नया रूट: 10 किलोमीटर दौड़ के प्रतिभागी मुख्य आयोजन स्थल से रवाना होकर परशुराम चौक होते हुए बाईपास रोड से नायरा पेट्रोल पंप के सामने से थाना रोड के रास्ते और ब्रिज के ऊपर से होते हुए इसी मार्ग पर तारूआना गांव से 200 मीटर आगे से यू टर्न लिया गया.
21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का रूट: 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के धावक मुख्य आयोजन स्थल से परशुराम चौक होते हुए बाईपास रोड नायरा पेट्रोल पंप के आगे से थाना रोड के रास्ते मैन रोड पर पहुंचे यहां से ओवर ब्रिज के ऊपर से होते हुए कुरंगावाली गांव के पास वृक्ष नंबर 142 से वापिस यू टर्न लिया. दोनों श्रेणियां की दौड़ का ओवर ब्रिज से पहले ही फिनिश पॉइंट रखा गया है जहां पर टीम उन्हें रिसीव किया.
सीएम सैनी का पंजाब के सीएम पर निशाना: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा. सीएम नायब सैनी ने कहा कि 'जो सपने पंजाब में सरकार ने दिखाए, वो सारे चुटकलें में तब्दील हो गए. चुटकलें ही चलते रहे. इससे काम नहीं बनता. नशा रोकने का वादा किया था, पर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया. कई युवा नशे में फंस गए और उसके परिवार की शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती.'.
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