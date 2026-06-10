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बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ पर युवक ने की अभद्र टिप्पणी, बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की

योगी आदित्यनाथ पर युवक ने की अभद्र टिप्पणी ( Photo Credit; ETV Bharat )