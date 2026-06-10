बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ पर युवक ने की अभद्र टिप्पणी, बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की
योगी आदित्यनाथ के प्रति अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी विधायक सहित कई नेताओं ने कठोर कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 5:58 PM IST
बलरामपुर: जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता दिख रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो नहर बालागंज पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. 41 सेकंड के इस वायरल वीडियो में एक युवक की पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के दौरान सेल्समैन से किसी बात पर कहा सुनी होती है. जिसके बाद युवक मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र टिप्पणी और गाली देते हुए देखा जा रहा है.
वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गालीबाज युवक की गिरफ्तारी की मांग की है. बलरामपुर सदर से बीजेपी विधायक पलटू राम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए. बलरामपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बलरामपुर जिले में आए दिन एक वर्ग विशेष द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, जिले में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है. यदि जल्द ही जिले की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो वह धरने पर बैठेंगे. अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आने के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की पहचान कर ली गई है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई है. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी.
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