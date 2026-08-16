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चाइनीज मांझे से गई युवक की जान, काफी देर तक तड़पने के बाद अस्पताल में मौत

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर चाइनीज़ मांझे ने ली युवक की जान,युवक की गर्दन में अचानक मांझा फंसने से मौत

चाइनीज मांझे ने ली NH-9 पर युवक की जान
चाइनीज मांझे ने ली NH-9 पर युवक की जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 6:28 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: चाइनीज़ मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद इसके होने वाले इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है. शनिवार, 15 अगस्त 2026 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर चाइनीज़ मांझे ने एक युवक की जान ले ली. हाईवे से बाइक पर गुजर रहे युवक की गर्दन में अचानक मांझें में फंस गया. गर्दन काटने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान युवक की अस्पताल में मौत हो गई.

बाइक चलाने के दौरान अचानक मांझे में फंसी गर्दन: युवक की पहचान नोएडा के अकबरपुर बहरामपुर निवासी रविराज के रूप में हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक, रवि अपने साथी नरेश के साथ बाइक पर सवार होकर किसी काम से दिल्ली के गाजीपुर जा रहा था. इसी दौरान अचानक रास्ते में आया चाइनीज़ मांझा रवि की गर्दन में फंस गया. मांझे से गर्दन गंभीर रूप से कट गई. काफी खून बहने लगा, जिसको देखकर आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई. मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों द्वारा मामले की पुलिस को सूचना दी गई. आनन फान में पुलिस द्वारा युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सूर्यबली मौर्य सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पुलिस ने दी मामले पर जानकारी : सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, 15 अगस्त 2026 को समय करीब दोपहर 2:00 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में है. इस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना खोड़ा और थाना कौशांबी पुलिस पहुंची, जांच-पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आये कि रवि जो बहरामपुर नोएडा का रहने वाला था, अपने दोस्त नरेश के साथ बाइक पर दिल्ली-गाजीपुर किसी काम से जा रहा था.

यूपी गेट के पहले पड़ने वाले पुल पर हादसा: एसीपी ने आगे बताया, दोस्त नरेश द्वारा यह बताया गया कि जब उसकी बाइक यूपी गेट के पहले पड़ने वाले पुल पर पहुंचती है, तो मांझे या धागे से उसका गला कट गया, जिससे वह घायल हो गया. जिसे तत्काल उपचार हेतु मैक्स हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. इस सूचना पर थाना कौशांबी द्वारा तत्काल पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई. इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

चाइनीज़ मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर उठे सवाल: चाइनीज़ मांझे से गर्दन कटने से हुई युवक की दर्दनाक मौत ने प्रतिबंध के बावजूद चीनी मांझी की बिक्री और इस्तेमाल पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई किए जाने के बावजूद प्रतिबंधित मांझा चोरी छिपे बाजार में पहुंच रहा है. प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल केवल बाइक सवारों और राहगीरों के लिए ही नहीं बल्कि दोपहिया वाहन चालकों बच्चों और पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है. कई बार सड़क पर अचानक मांझा दिखाई नहीं देने के कारण लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिलता.

15 अगस्त 2026 को समय करीब दोपहर 2:00 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में है. इस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना खोड़ा और थाना कौशांबी पुलिस पहुंची, जांच-पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आये कि रवि जो बहरामपुर नोएडा का रहने वाला था, अपने दोस्त नरेश के साथ बाइक पर दिल्ली-गाजीपुर किसी काम से जा रहा था. बाइक यूपी गेट के पहले पड़ने वाले पुल पर पहुंचती है, तो मांझे या धागे से उसका गला कट गया, जिससे वह घायल हो गया. जिसे तत्काल उपचार हेतु मैक्स हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. इस सूचना पर थाना कौशांबी द्वारा तत्काल पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई. इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है....सूर्यबली मौर्य सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम

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