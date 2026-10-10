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गोरखपुर में चाइनीज मांझे ने ली युवक की जान, स्थानीय चौकी प्रभारी सस्पेंड

चाइनीज माझे से युवक की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

​गोरखपुर: शहर में प्रतिबंधित चाइनीज (सिंथेटिक) मांझे की चपेट में आने से शनिवार को तिवारीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाहीबाग बंधे पर सूरजकुंड निवासी रमेश कन्नौजिया (35) की दर्दनाक मौत हो गई. जिला अस्पताल में रिश्तेदारों ने बताया कि रमेश किराने की दुकान पर काम करते थे.

एसपी सिटी निमिष पाटिल (Video Credit; ETV Bharat) रमेश कन्नौजिया शनिवार को इलाहीबाग बंधे की तरफ से जा रहे थे, तभी अचानक हवा में लटक रहा धारदार चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया. इससे पहले कि वह संभल पाते, मांझे ने उनकी गर्दन को गहराई से रेत दिया. मौके पर ही अत्यधिक खून बहने लगा और मोपेड अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई. राहगीरों की मदद से आनन-फानन में उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने दम तोड़ दिया.

​गोरखपुर में चाइनीज मांझे से ये कोई पहली अनहोनी नहीं है. इससे पहले भी शहर के विभिन्न इलाकों में कई राहगीर और दोपहिया वाहन चालक इसका शिकार बन चुके हैं. बीते महीनों में राजघाट पुल और डोमिनगढ़ के आसपास बाइक सवार युवक पतंग के प्लास्टिक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनके चेहरे और गले पर दर्जनों टांके लगाने पड़े थे. पैडलेगंज से लगाये विश्वविद्यालय मार्ग, फ्लाईओवरों और खुले मार्गों पर उड़ती पतंगों के मांझे से कई छात्र और राहगीर चोटिल हो चुके हैं. पक्षियों के कटकर मरने की घटनाएं तो आए दिन सामने आती रहती हैं.