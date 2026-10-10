गोरखपुर में चाइनीज मांझे ने ली युवक की जान, स्थानीय चौकी प्रभारी सस्पेंड
मौके पर ही युवक को अत्यधिक खून बहने लगा और वह सड़क किनारे गिर गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:53 PM IST
गोरखपुर: शहर में प्रतिबंधित चाइनीज (सिंथेटिक) मांझे की चपेट में आने से शनिवार को तिवारीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाहीबाग बंधे पर सूरजकुंड निवासी रमेश कन्नौजिया (35) की दर्दनाक मौत हो गई. जिला अस्पताल में रिश्तेदारों ने बताया कि रमेश किराने की दुकान पर काम करते थे.
रमेश कन्नौजिया शनिवार को इलाहीबाग बंधे की तरफ से जा रहे थे, तभी अचानक हवा में लटक रहा धारदार चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया. इससे पहले कि वह संभल पाते, मांझे ने उनकी गर्दन को गहराई से रेत दिया. मौके पर ही अत्यधिक खून बहने लगा और मोपेड अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई. राहगीरों की मदद से आनन-फानन में उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने दम तोड़ दिया.
गोरखपुर में चाइनीज मांझे से ये कोई पहली अनहोनी नहीं है. इससे पहले भी शहर के विभिन्न इलाकों में कई राहगीर और दोपहिया वाहन चालक इसका शिकार बन चुके हैं. बीते महीनों में राजघाट पुल और डोमिनगढ़ के आसपास बाइक सवार युवक पतंग के प्लास्टिक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनके चेहरे और गले पर दर्जनों टांके लगाने पड़े थे.
पैडलेगंज से लगाये विश्वविद्यालय मार्ग, फ्लाईओवरों और खुले मार्गों पर उड़ती पतंगों के मांझे से कई छात्र और राहगीर चोटिल हो चुके हैं. पक्षियों के कटकर मरने की घटनाएं तो आए दिन सामने आती रहती हैं.
हर साल मकर संक्रांति और त्योहार के सीजन के आसपास पुलिस-प्रशासन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद धड़ल्ले से इसकी अवैध बिक्री फिर से शुरू हो जाती है.
घटनास्थल पर लोगों का कहना है कि प्रशासन के केवल प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर देने से स्थिति नहीं सुधरेगी. जब तक थोक मंडियों, गोदामों और गलियों में चाइनीज मांझा खपाने वाले गिरोहों पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सड़कों पर चलते आम लोगों की जिंदगी इसी तरह दांव पर लगती रहेगी.
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि मांझे की वजह से एक व्यक्ति के गर्दन पर चोट आई. तुरंत उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी मृत्यु हो गयी. केस दर्ज किया जा रहा है. वहीं घटना के संबंध में स्थानीय चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया है. मांझे की अवैध बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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