ETV Bharat / state

Save Aravalli - अरावली बचाने 1000 किमी की पदयात्रा शुरू, माउंट आबू से हुआ आगाज

युवा नेता निर्मल चौधरी ने माउंट आबू स्थित मां अर्बुदा देवी मंदिर से अरावली बचाओ आंदोलन शुरू किया. इसे संतों ने भी समर्थन दिया.

Save Aravalli movement
पद यात्रा में निर्मल चौधरी के साथ पूर्व विधायक संयम लोढ़ा (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 6:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर 'अरावली बचाओ आंदोलन' की शुरुआत शुक्रवार को माउंट आबू से हुई. युवा नेता निर्मल चौधरी ने अरावली के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू स्थित शक्ति पीठ मां अर्बुदा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद अरावली संरक्षण पदयात्रा का शुभारंभ किया. यह पदयात्रा करीब 1000 किलोमीटर की होगी, जिसका उद्देश्य अरावली को बचाने के लिए जन-जागरूकता फैलाना है.

निर्मल चौधरी ने कहा कि अरावली केवल पर्वतमाला नहीं, बल्कि राजस्थान के पर्यावरण, जल संरक्षण और जीवन का आधार है. यदि अरावली नष्ट हुई तो प्रदेश को गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने आमजन से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की. पदयात्रा का शुभारंभ होने के बाद नगर भ्रमण किया गया, जिसके बाद यह माउंट आबू से आबूरोड के लिए रवाना हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया.

पढ़ें - Save Aravalli : रेगिस्तान के आगे 'ढाल' बनकर खड़ी है अरावली, ये पर्वत नहीं जीवन का आधार है

पढ़ें: Save Aravalli: गहलोत बोले- सरकार साफ करे, अरावली को बचाना चाहती है या बेचना

कार्यक्रम में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि आज हर घर तक यह बात पहुंच चुकी है कि अरावली नष्ट होने की कगार पर है. इसके कारण रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ता जा रहा है. उन्होंने बताया कि आबूराज संत मंडल ने भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ रोष जताया है. जिलाध्यक्ष लीलाराम गरासिया ने कहा कि अरावली हमारी मां के समान है, जिससे हमें जीवन की तमाम आवश्यकताएं मिलती हैं. युवाओं की इस एकजुटता के बाद सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ेगा.

युवा नेता निर्मल ने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्री और उनके विभाग द्वारा गलत दस्तावेज पेश कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा प्रकृति के पक्ष में निर्णय देता आया है और इस संबंध में गठित सीईसी (केंद्रीय पर्यावरण समिति) भी मौजूदा निर्णय के पक्ष में नहीं है. इसी के विरोध में आज मां अर्बुदा मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ 1000 किलोमीटर की पदयात्रा का आगाज किया गया है.

पढ़ें - Save Aravalli: वो पुरानी दीवार जो रेगिस्तान को रोकती है, लेकिन अब खुद खतरे में है

यह भी पढ़ें: Save Aravalli : प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बोले- अरावली का एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होगा

आबूराज संत मंडल ने दिया समर्थन: आबूराज संत मंडल के दर्जनों संत माउंट आबू स्थित मां अर्बुदा देवी मंदिर परिसर में पहुंच गए. संत निरंजन गिरी जी महाराज ने अरावली पर्वतमाला संरक्षण पदयात्रा को अपना समर्थन देते हुए अरावली को बचाने का संकल्प दोहराया. इस अवसर पर संतों ने कहा कि अरावली केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि जीवनदायिनी पर्वतमाला है, जिसका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. संत मंडल ने पदयात्रा को जनहित में बताते हुए इसके उद्देश्यों की सराहना की और समाज के सभी वर्गों से अरावली बचाओ आंदोलन से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. हम यहां केवल प्रकृति की रक्षा के लिए आए हैं.

यह भी पढ़ें: पर्यावरण मंत्री यादव बोले-अरावली हमारी संस्कृति और संस्कारों की धरोहर, उस पर झूठ फैला रही कांग्रेस

पढ़ें:अरावली बचाने की मांग: उदयपुर में वकीलों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से लगाई गुहार

इसे भी पढ़ें- रविंद्र सिंह भाटी बोले, 'अरावली खत्म करने का आदेश खनन माफियाओं के लिए रेड कार्पेट', पीएम को लिखा पत्र

इसे भी पढ़ें- अरावली एक पर्वत नहीं, हमारा रक्षा कवच, अपने फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट : गहलोत

इसे भी पढ़ें- खोखली होती अरावली की पहाड़ियों को हरियाली देगी जीवनदान, 700 किमी में विकसित होगी ग्रीन अरावली वॉल

TAGGED:

MOUNT ABU IN SIROHI
YOUTH LEADER NIRMAL CHAUDHARY
अरावली बचाओ आंदोलन
SAVE ARAVALLI MOVEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.