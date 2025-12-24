ETV Bharat / state

Save Aravalli - अरावली बचाने 1000 किमी की पदयात्रा शुरू, माउंट आबू से हुआ आगाज

सिरोही: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर 'अरावली बचाओ आंदोलन' की शुरुआत शुक्रवार को माउंट आबू से हुई. युवा नेता निर्मल चौधरी ने अरावली के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू स्थित शक्ति पीठ मां अर्बुदा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद अरावली संरक्षण पदयात्रा का शुभारंभ किया. यह पदयात्रा करीब 1000 किलोमीटर की होगी, जिसका उद्देश्य अरावली को बचाने के लिए जन-जागरूकता फैलाना है.

निर्मल चौधरी ने कहा कि अरावली केवल पर्वतमाला नहीं, बल्कि राजस्थान के पर्यावरण, जल संरक्षण और जीवन का आधार है. यदि अरावली नष्ट हुई तो प्रदेश को गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने आमजन से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की. पदयात्रा का शुभारंभ होने के बाद नगर भ्रमण किया गया, जिसके बाद यह माउंट आबू से आबूरोड के लिए रवाना हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया.

कार्यक्रम में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि आज हर घर तक यह बात पहुंच चुकी है कि अरावली नष्ट होने की कगार पर है. इसके कारण रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ता जा रहा है. उन्होंने बताया कि आबूराज संत मंडल ने भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ रोष जताया है. जिलाध्यक्ष लीलाराम गरासिया ने कहा कि अरावली हमारी मां के समान है, जिससे हमें जीवन की तमाम आवश्यकताएं मिलती हैं. युवाओं की इस एकजुटता के बाद सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ेगा.

युवा नेता निर्मल ने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्री और उनके विभाग द्वारा गलत दस्तावेज पेश कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा प्रकृति के पक्ष में निर्णय देता आया है और इस संबंध में गठित सीईसी (केंद्रीय पर्यावरण समिति) भी मौजूदा निर्णय के पक्ष में नहीं है. इसी के विरोध में आज मां अर्बुदा मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ 1000 किलोमीटर की पदयात्रा का आगाज किया गया है.

