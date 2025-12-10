ETV Bharat / state

नरेश मीणा ने किया भगत सिंह सेना का गठन, कैडर बेस कार्यकर्ता तैयार करेंगे

मीणा ने शहीद ए आजम भगत सिंह के पैतृक गांव पंजाब के खटकर कला में जाकर अपने संगठन के गठन की घोषणा की.

Youth leader Naresh Meena
युवा नेता नरेश मीणा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहे नरेश मीणा ने अब शहीद भगत सिंह सेना का गठन किया है. नरेश मीणा ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह के पैतृक गांव पंजाब के खटकर कला पहुंचकर इस संगठन का गठन किया. नरेश मीणा का कहना है कि इस संगठन के जरिए पूरे प्रदेश में कैडर बेस कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे और राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों का भी संचालन इसी बैनर के तले किया जाएगा.

मीणा ने कहा कि जब देश का हर युवा भगत सिंह के विचारों को अपनाएगा, तभी सच्चा सामाजिक बदलाव संभव होगा. यह संगठन एक बेस आर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा, जो साहस, ईमानदारी, जागरूकता और संघर्ष की दिशा में समाज को नई ऊर्जा देगा.

भगत सिंह सेना का उद्देश्य:

  • भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक आवाज
  • नशामुक्त समाज का अभियान
  • हर गांव तक शिक्षा का प्रकाश
  • किसानों के लिए संघर्ष
  • बदलाव की राजनीति

युवाओं से अपील: नरेश मीणा ने राजस्थान के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सर्वसमाज का हर साथी और हर युवा, जिसने देश व समाज में बदलाव का सपना देखा है, वह अधिक से अधिक संख्या में इस संगठन से जुड़े. उन्होंने कहा कि​ यदि युवाओं का साथ मिला तो भगत सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा.

कांग्रेस से बगावत कर लड़ा था चुनाव: नरेश मीणा ने देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा था. चुनाव प्रचार के दौरान एक एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था और समरावता गांव में हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करके जेल भेजा. करीब आठ माह के बाद उन्हें जमानत मिली थी. इसके बाद उन्होंने अंता विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे. अब नरेश मीणा ने अपना संगठन बनाकर राजस्थान में नई राजनीतिक पार्टी के गठन के संकेत दे दिए हैं.

BHAGAT SINGH SENA
शहीद ए आजम भगत सिंह
भगत सिंह सेना का गठन
NARESH MEENA WENT TO KHATKAR KALAN
YOUTH LEADER NARESH MEENA

