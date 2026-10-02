ETV Bharat / state

किसानों की समस्याओं को लेकर नरेश मीणा की कलेक्ट्रेट पर सभा, तीसरे मोर्चे के रूप से पंचायत चुनाव में उतरने का ऐलान

बारां कलेक्ट्रेट पर आमसभा ( ETV Bharat Baran )

बारां: खाद की कमी समेत किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर युवा नेता नरेश मीणा ने शुक्रवार को रैली निकाली. यह रैली कामखेड़ा बालाजी मंदिर से रवाना होकर बारां कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने आमसभा की. इस रैली को किसान यात्रा का नाम दिया गया. किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया. मीणा ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने तक कलेक्ट्रेट के सामने ही अनशन पर बैठने की घोषणा की. इस दौरान मीणा ने पंचायतीराज चुनाव तीसरे मोर्चे के रूप में लड़ने का ऐलान किया.