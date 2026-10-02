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किसानों की समस्याओं को लेकर नरेश मीणा की कलेक्ट्रेट पर सभा, तीसरे मोर्चे के रूप से पंचायत चुनाव में उतरने का ऐलान

इस सभा में युवा नेता नरेश मीणा के साथ कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढा भी मौजूद रहे.

Naresh Meena Kisan Yatra Baran
बारां कलेक्ट्रेट पर आमसभा (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
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बारां: खाद की कमी समेत किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर युवा नेता नरेश मीणा ने शुक्रवार को रैली निकाली. यह रैली कामखेड़ा बालाजी मंदिर से रवाना होकर बारां कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने आमसभा की. इस रैली को किसान यात्रा का नाम दिया गया. किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया. मीणा ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने तक कलेक्ट्रेट के सामने ही अनशन पर बैठने की घोषणा की. इस दौरान मीणा ने पंचायतीराज चुनाव तीसरे मोर्चे के रूप में लड़ने का ऐलान किया.

मीणा ने कामखेड़ा बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर किसान यात्रा शुरू की. यह यात्रा वाहन रैली के रूप में विभिन्न गांवों से होते हुए दोपहर 3.30 बजे बारां में कलेक्ट्रेट पहुंची. उन्होंने किसानों के साथ आमसभा कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया. इस दौरान उन्होंने अटरू से वर्तमान प्रधान वंदना नागर को अटरू प्रधान का दावेदार, ममता नागर बामला को बारां प्रधान का उम्मीदवार और एडवोकेट ब्रजकिशोर शर्मा को छबड़ा प्रधान का प्रत्याशी घोषित किया. बारां जिला प्रमुख पद के लिए संदीप शर्मा को पहले ही तीसरे मोर्चे का उम्मीदवार बनाया जा चुका है. कार्यक्रम में तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार संदीप शर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पूर्व सभापति कमल राठौर ने भी किसानों को संबोधित किया.

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पूर्व मंत्री गुढा बोले- तीसरे मोर्चे के साथ सभी समाज के लोग: किसानों को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने कहा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद की समस्या सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को उजागर करना है. उन्होंने मंच से घोषणा की कि जब तक किसानों की एक-एक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक वे आमरण अनशन पर रहेंगे. कार्यक्रम में तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार संदीप शर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पूर्व सभापति कमल राठौर ने भी किसानों को संबोधित किया. पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढा ने कहा कि सभी समाज के लोग तीसरे मोर्चें के साथ है. सरकार ने लोगों की बात नहीं सुनी तो ऐसे आंदोलन पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर किए जाएंगे. कार्यक्रम के दौरान तीसरे मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा.

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