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युवक ने नशे में मां की चाकू से हत्या की, खुद बहन को दी सूचना

झुंझुनू: जिले के नवलगढ़ कस्बे में रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. कृषि उपज मंडी क्षेत्र के सामने स्थित एक मकान में एक युवक ने अपनी ही मां की चाकू से हत्या कर दी. घटना देर रात करीब 12 बजे हुई. घटना के समय बेटा नशे में था. बाद में उसने अपनी बहन को सूचना दी. बहन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी.

नवलगढ़ थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान प्रभाती देवी पत्नी स्वर्गीय शीशराम के रूप में हुई है. परिवार मूल रूप से गुढ़ा थाना क्षेत्र के सिंगनोर गांव का निवासी है और वर्तमान में नवलगढ़ में रह रहा था. प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार आरोपी राजवीर PWD में कार्यरत है. घटना के समय कथित रूप से नशे की हालत में था. बताया जा रहा है कि देर रात किसी बात को लेकर मां और बेटे के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने घर में मौजूद चाकू से हमला कर दिया.