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दिल्ली: गाली का विरोध करना पड़ा भारी, बदमाशों ने ली युवक की जान, पुलिस जांच में जुटी

समयपुर बादली में 19 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई. फिलहाल इस वारदात की वजह मामूली विवाद बताया गया है.

Youth murder in Samaypur Badli
मामूली विवाद ने ली युवक की जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 12:14 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एमसीडी कॉलोनी के अंबेडकर चौक के पास अंबेडकर जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में एक 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है.

फरार हैं आरोपी

मृतक की पहचान 19 वर्षीय राजीव के रूप में हुई है. राजीव इसी इलाके का रहने वाला था. मिली जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसने हिंसक रूप ले लिया. घटना शाम करीब 7:30 बजे की है. अंबेडकर जयंती के अवसर पर केक काटा जा रहा था. इसी दौरान कुछ युवकों ने राजीव पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में राजीव गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद समयपुर बादली थाना पुलिस और क्राइम टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस कर रही छानबीन

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के पिता रमेश ने बताया कि रोज गली के बाहर आवारा लड़के खड़े होकर गाली देते थे. राजीव ने विरोध किया तो मेरे बेटे को मार दिया. मृतक की मां सविता ने बताया कि उन लड़कों ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है. इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि मामूली विवाद किस तरह खतरनाक अंजाम तक पहुंच सकती है. स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और वे सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे है.

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समयपुर बादली
YOUTH MURDER IN SAMAYPUR BADLI

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