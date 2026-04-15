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दिल्ली: गाली का विरोध करना पड़ा भारी, बदमाशों ने ली युवक की जान, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एमसीडी कॉलोनी के अंबेडकर चौक के पास अंबेडकर जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में एक 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है.

फरार हैं आरोपी

मृतक की पहचान 19 वर्षीय राजीव के रूप में हुई है. राजीव इसी इलाके का रहने वाला था. मिली जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसने हिंसक रूप ले लिया. घटना शाम करीब 7:30 बजे की है. अंबेडकर जयंती के अवसर पर केक काटा जा रहा था. इसी दौरान कुछ युवकों ने राजीव पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में राजीव गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद समयपुर बादली थाना पुलिस और क्राइम टीम तुरंत मौके पर पहुंची.