गया में भीषण सड़क हादसा, बड़े नाले में पलटा सीमेंट लदा हाईवा, युवक की मौत
गयाजी में सीमेंट लदा हाईवा पलट गया, जिसके चपेट में बाइक सवार समेत तीन लोग आ गये. एक युवक की दबने से मौत. पढ़ें खबर.
Published : October 17, 2025 at 11:18 AM IST
गया: बिहार के गयाजी के कटारी हिल रोड पर गुरुवार की रात एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई है. सीमेंट से लदा हाईवा अनियंत्रित होकर एक बड़े नाले में पलट गया. इस हादसे की चपेट में एक ऑटो और तीन बाइकें आ गईं. लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन हाईवा के नीचे दबे लोगों को निकालना बेहद मुश्किल साबित हुआ. इस हादसे में कम से कम एक युवक की मौत हो गई है, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.
हाईवा के नीचे दबे बाइक सवार: हादसे के तुरंत बाद ऑटो में सवार चालक और एक युवक को स्थानीय निवासियों ने किसी तरह बाहर निकाला. इन दोनों को गंभीर हालत में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया. हाईवा के नीचे दबे बाइक सवार युवकों और अन्य लोगों को निकालने के लिए हजारों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. युवाओं ने नाले में कूदकर दबे लोगों को बचाने की कोशिश की.
जेसीबी की मदद से हटाया गया हाईवा: हाईवा के नीचे नाले में बाइक सवार युवक और अन्य लोग दबे हुए थे. उन्हें निकालने के लिए दो जेसीबी मशीनें लगाई गई. लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात 11:00 बजे हाईवा को नाले से हटाने में सफलता मिली. इस दौरान दर्जनों युवक नाले में उतरकर बचाव कार्य में जुटे रहे. जेसीबी की मदद से हाईवा हटते ही दबे लोगों नजर आए, लेकिन कई घंटों तक तलाश जारी रही.
एक युवक को रात 11:30 बजे बचाया गया: हाईवा हटाने के आधे घंटे बाद रात 11:30 बजे एक युवक को नाले से बाहर निकालने में सफलता मिली. घायल युवक की पहचान मोहम्मद फैजान के रूप में हुई, जो शहर के करीमगंज मोहल्ला का निवासी है. उसे एंबुलेंस से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. फैजान की हालत गंभीर होने की वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया.
हाईवा के नीचे दबे युवक की मौत: हादसे में हाईवा के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई. दो घंटे बाद एक अन्य बाइक सवार युवक को बाहर निकाला जा सका, जो गंभीर रूप से घायल है. अस्पताल पहुंचे घायलों में ऑटो चालक और अन्य बाइक सवार शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. कुल मिलाकर, हादसे में चार से अधिक लोग घायल हुए हैं.
प्रशासन और पुलिस पर लोगों का गुस्सा: घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस और प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी फैल गई. मौके पर मौजूद मोहम्मद कमरान ने बताया कि हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, लेकिन डायल 112 की टीम केवल एक जवान के साथ पहुंची और थोड़ी देर में लौट गई. करीब एक घंटे बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर आई.
"लोगों ने फोन पर अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन जेसीबी मशीन लगभग दो घंटे बाद ही पहुंची. इस लापरवाही पर विरोध जताया गया है."-मोहम्मद कमरान, स्थानीय
पुलिस ने राहत कार्य शुरू कराया: सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर मोहम्मद शमीम मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने हाईवा को सड़क से हटाने के लिए क्रेन और जेसीबी लगाईं. इंस्पेक्टर शमीम ने बताया कि बचाव कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है, और घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. हालांकि, देरी के कारण लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, और थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन की नौबत आ गई.
"रात 9 बजे के बाद सूचना मिली थी के पाम गार्डन के पास हाईवा पलट गया है, जिसके बाद तत्काल पुलिस पहुंची. हाईवा सीमेंट से भरी हुई थी और ड्राइवर को पकड़ लिया गया. दो क्रेन से ट्रक को नाले से निकल गया है और उसमें से एक युवक का शव निकला है. वहीं अन्य की तलाश के लिए जेसीबी मशीन से पूरे नाले की सफाई की गई थी. दो लोग घायल है. एक की मौत हो चुकी है, मृतक की पहचान फैजान नाम से हुई है."-शमीम, इंस्पेक्टर
