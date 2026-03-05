ETV Bharat / state

पंचकूला में नशे की हालत में युवक की हत्या मामले में दूसरा आरोपी चढ़ा पुलिस हत्थे, लूट का विरोध करने पर किया था मर्डर

पंचकूला में नशे में दो आरोपियों ने लूट के दौरान युवक की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

Panchkula Youth murder case
नशे की हालत में युवक की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 5, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंचकूला में लूट के इरादे से युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर वारदात में इस्तेमाल हथियार, खून से सने कपड़े और छीना गया मोबाइल फोन बरामद करने के प्रयास में है. इससे पहले मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर अदालत से उसका तीन दिन का रिमांड ले चुकी है. पुलिस की शुरूआती पूछताछ में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों आरोपियों ने नशा किया था.

क्राइम ब्रांच ने किया काबू: क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने दूसरे नाबालिग आरोपी को काबू कर लिया है. मुख्य आरोपी से गहन पूछताछ जारी है. साथ ही पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.

पंचकूला में नशे की हालत में युवक की हत्या (ETV Bharat)

सड़क किनारे घात लगाकर किया हमला: इस बारे में डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि, "पुलिस को गश्त के दौरान एक युवक पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिली थी. जांच में सामने आया कि 29 वर्षीय दीपक निवासी अमेठी (उत्तर प्रदेश) एवं वर्तमान में ढकोली में किराए पर रह रहा था. वह चंडीगढ़ स्थित एक कॉल सेंटर में कार्यरत था. दीपक 2/3 मार्च की देर रात करीब दो बजे बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था. इस बीच वह सेक्टर-12 स्थित कृषि भवन की ओर जाने वाली सड़क पर बाइक साइड में रोक कर फोन पर बातचीत कर रहा था. उसी दौरान दो अज्ञात युवकों ने उस पर तेजधार चाकूओं से हमला कर दिया और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए."

आरोपी गिरफ्तार: क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 के इंचार्ज दलीप सिंह ने टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोशन निवासी गोपालगंज (बिहार), हाल किरायेदार ढकोली को गिरफ्तार किया. आरोपी को बीती चार मार्च को अदालत में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया गया. रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में इस्तेमाल चाकू, खून से सने कपड़े और छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया जाना बाकी है.

लूट के मकसद से हत्या: जांच में पता लगा कि आरोपी रोशन पर नाबालिग रहते हुए थाना सेक्टर-5 और सेक्टर-14 में लूट के तीन मामले दर्ज हैं. पुलिस जांच में मृतक और आरोपियों के बीच किसी प्रकार की व्यक्तिगत रंजिश सामने नहीं आई है. यह वारदात केवल लूट के मकसद से अंजाम दी गई, जिस दौरान विरोध करने पर दीपक की हत्या की गई थी.

ये भी पढ़ें: झज्जर में वकील की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

TAGGED:

PANCHKULA LOOT TURNS DEADLY
STABBING IN PANCHKULA LOOT
PANCHKULA STABBING INCIDENT
PANCHKULA LOOT AND MURDER
PANCHKULA YOUTH MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.