कानपुर और आजमगढ़ में दो युवकों की हत्या, लखनऊ में अधिवक्ता को गोली मारी
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपियों की तलाश की जा रही, सभी मामलों की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 7:58 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 8:35 AM IST
कानपुर/लखनऊ/आजगमढ़: कानपुर में युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया. इस हमले में घायल युवक की चार दिन बाद मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, एक अन्य की तलाश की जा रही है. आजमगढ़ में कल रात एक युवक की हत्या कर दी गई. वहीं, लखनऊ में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने अधिवक्ता पर फायरिंग कर दी. इस हमले में अधिवक्ता घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है.
कानपुर में युवक को लाठी डंडों से पीटाः काकादेव थाना क्षेत्र के लोहरान भट्टा निवासी सिद्धनाथ ने बताया कि बेटा मनीष (32) कार चलाता था. विवाद के चलते मनीष की पत्नी करीब 10 साल पहले घर छोड़ गई थी. रोज की तरह बीती 16 अक्टूबर को भी मनीष काम पर गया था. घर पर मौजूद बेटी काजल ने जब देर शाम मनीष को फोन किया तो उन्हें जानकारी हुई कि इलाके में रहने वाले वंशु पप्पू और वंशु के जीजा से मनीष का किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया है. आरोप है कि आरोपियों ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी. जब सिद्धनाथ मौके पर पहुंचे तो बेटा लहूलुहान हालत में पड़ा था. उन्होंने पुलिस को सूचना देकर मनीष को अस्पताल में भर्ती कराया. चार दिन बाद दीपावली की रात मनीष की मौत हो गई. पुलिस ने ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. काकादेव थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी वंशु और पप्पू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं एक अन्य की तलाश की जा रही है.
आजमगढ़ में हत्याः पुलिस के मुताबिक जिले के कोढ़वा गांव में सोमवार रात करीब 10:30 बजे भंडारे का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान गांव के ही दो पक्षो के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि किसी ने असलहे से गोली चला दी. गोली लगने से 18 वर्षीय विवेक यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मामला दो पट्टीदारों के बीच विवाद से जुड़ा है. विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई, जिससे युवक की मौत हो गई. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.
लखनऊ में अधिवक्ता को गोली मारी: घटना लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के एकता नगर की है. अधिवक्ता दीपेन्द्र कुमार सिंह के भाई सुनेन्द्र सिंह चौहान की तहरीर के अनुसार भाई दीपेन्द्र ने पड़ोसी युवक विकास सिंह उर्फ सोडी को अपने घर के सामने पटाखा जलाने से मना किया था. इससे नाराज विकास सिंह उर्फ सोडी और उसके पिता अमर सिंह ने भाई से गाली गलौज की. आरोप है कि इसके बाद विकास सिंह उर्फ सोडी ने अधिवक्ता को गोली मार दी. गोली लगने से दीपेन्द्र सिंह घायल होकर वहीं गिर गए.
एडिशनल डीसीपी वेस्ट धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि घायल अधिवक्ता के भाई सुरेंद्र सिंह चौहान की तहरीर के आधार पर आरोपी विकास सिंह उर्फ सोडी और पिता अमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
