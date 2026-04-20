शादी से 7 दिन पहले युवक को लगी गोली, दोस्त के तिलक समारोह में गई जान
नालंदा में दोस्त के तिलक समारोह के दौरान गोली लगने से युवक की मौत हो गई. 27 अप्रैल को तय थी उसकी शादी. पढ़ें खबर-
Published : April 20, 2026 at 1:56 PM IST
नालंदा: बिहार के बिहार के नालंदा जिले में एक तिलक समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं. बिंद थाना क्षेत्र के अमावा गांव में दोस्त के तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. घटना के समय दूसरे मंजिल की छत पर बार बालाओं का डांस चल रहा था, जिसके दौरान अचानक गोली की आवाज सुनाई दी.
दोस्त के तिलक में गया था युवक: मृतक की पहचान सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर गांव निवासी उपेंद्र प्रसाद के 21 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार के रूप में हुई है. वह अपने चचेरे भाई सूरज कुमार के साथ दोस्त के तिलक समारोह में शामिल होने आया था. जानकारी के अनुसार, आज शाम को छोटू कुमार का अपना तिलक समारोह होना था और 27 अप्रैल को बिंद थाना क्षेत्र के छत्तरबीघा गांव में उसकी शादी तय थी. मौत से ठीक पहले उसकी शादी की तैयारियां जोरों पर थी.
बार बालाओं के डांस के दौरान चली गोली: ग्रामीणों के अनुसार, घटना बार बालाओं के डांस के दौरान हुई। छोटू कुमार के चचेरे भाई सूरज कुमार ने बताया कि दूसरे मंजिल की छत पर बार बालाओं का कार्यक्रम चल रहा था. अचानक गोली की आवाज आई। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसका भाई फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। सूरज कुमार ने मदद के लिए चीख-पुकार की, लेकिन आसपास मौजूद लोग मौके से फरार हो गए.
पहले आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका था युवक: सूरज कुमार ने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दी. उन्होंने घायल छोटू कुमार को सदर अस्पताल बिहारशरीफ ले जाया. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक छोटू कुमार पहले लूटपाट और आर्म्स एक्ट के मामलों में पटना जिले के बाढ़ तथा बिहारशरीफ जेल जा चुका था.
"मैं अपने भाई के साथ अमावा गांव दोस्त के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आया था. दूसरे मंजिल के छत पर बार बालाओं का डांस चल रहा था, इसी दौरान अचानक गोली की आवाज आई जब ऊपर जाकर देखा तो मेरा भाई फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था. मैंने मदद की गुहार लगाई लेकिन सब मौके से फरार हो गये."- सूरज कुमार, मृतक का भाई
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया. सदर डीएसपी नुरुल हक ने बताया कि मामले की जांच सभी बिंदुओं पर की जा रही है. आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शव का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.
"मामले की पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है."-नुरुल हक, सदर डीएसपी
बिंद थाना अंतर्गत ग्राम अमावां में घटित घटना के संबंध में।@bihar_police pic.twitter.com/v2BZPO8oA4— Nalanda Police (@PoliceNalanda) April 20, 2026
घर पर चल रही थी तिलक की तैयारी: आज छोटू कुमार का तिलक समारोह होना था जिसकी तैयारी चल रही थी. घटना के बाद से परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर है. छोटू कुमार की असमय मौत से पूरा परिवार सदमे में है. परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सही जांच की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
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