पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, दो किशोर निरुद्ध

बूंदी पुलिस ने युवक की हत्या मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
बूंदी: दिवाली की रात जिले में एक युवक की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है. सदर थाना पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या मामले का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने विष्णु सैनी हत्या मामले में एक आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया, जबकि दो विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया है.

हत्या की चौंकाने वाली कहानी: मृतक विष्णु सैनी के बड़े भाई फरियादी लखन सैनी निवासी नाहर का चौहटा ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि गत 20 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे जब परिवार लक्ष्मी पूजा कर रहा था, तभी सुरजीत, आदित्य और एक अन्य युवक मोटरसाइकिल से उसके भाई विष्णु सैनी को बुलाने आए. रात को करीब 10.30 बजे उन्हें विष्णु के अस्पताल में होने की सूचना मिली. अस्पताल में परिवार को पता चला कि पटाखा फेंकने के मामले में विष्णु की हत्या कर दी गई.

आरोपियों ने युवक को क्यों मारा चाकू? देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: दिवाली पर खुशियों के बीच मातम, बूंदी में पटाखा विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, लोगों में आक्रोश

इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, वृताधिकारी अरुण शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रमेशचंद आर्य के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाकर, सीसीटीवी व मोबाइल सर्विलांस के जरिए घटनास्थल के आस-पास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की. चित्तौड़ चौराहा व सिलोर पुलिया इलाके में रहने वालों से पूछताछ की गई. टीम की लगातार मशक्कत के बाद 22 अक्टूबर को तीनों आरोपियों की पहचान हुई. जिसमें एक बालिग और दो किशोर अपराधी निकले. तीनों को परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ के दौरान सच उगलवा लिया गया.

पढ़ें: MBBS Student : राहुल घोसल्या का SMS अस्पताल में इलाज जारी, चिकित्सकों की टीम गठित

पटाखे चलाने की बात से हुआ था विवाद: जांच में खुलासा हुआ कि दिवाली की रात विष्णु अपने दोस्तों आदित्य, करण व सुरजीत उर्फ सुभजीत के साथ पुराना बाइपास रोड पर पटाखे चला रहा था. इसी दौरान दूसरी बाइक पर आए तीन युवकों से पटाखे चलाने को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि एक किशोर ने विष्णु पर चाकू से कई वार कर दिए. पसलियों और पेट में लगी चोट से विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया. दो विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र मीणा ने कहा अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून से नहीं बच सकता.

