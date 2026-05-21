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बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में युवक की मौत, चार गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

नोएडा में बाइक सवार बदमाशों द्वारा ड्यूटी पर जा रहे एक युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है.

फायरिंग में युवक की मौत
फायरिंग में युवक की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 21, 2026 at 3:30 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. यहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने ड्यूटी पर जा रहे एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया है. दिल दहला देने वाली यह वारदात इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र के वैदपुरा गांव की है. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को दीपक नागर नामक एक युवक रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकला था. तभी रास्ते में घात लगाए बैठे बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उसे घेर लिया.

बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी. लहूलुहान हालत में युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस हत्याकांड के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है.

शैलेन्द्र सिंह डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा (ETV Bharat)

वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए शैलेन्द्र सिंह डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा ने कहा कि घटना के तुरंत बाद आरोपियों को पकड़ने केलिए विशेष टीमों का गठन किया है, इसी दौरान पुलिस ने चार आरोपियों क्रमश:, नवीन, अभी उर्फ अभय, आकाश, मोगली उर्फ पवन को गिरफ्तार कर लिया. एक आरोपी फरार है जिसका तलाश जारी है. पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा कर रही है कि एक फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.


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