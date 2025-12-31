बेमेतरा के जाता में तलवार से युवक की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेमेतरा के जाता में तलवार मारकर युवक की हत्या की गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 31, 2025 at 3:26 PM IST
बेमेतरा: साल 2025 के आखिरी दिन, जब पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा है, बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. साजा ब्लॉक मुख्यालय के पास स्थित जांता गांव में बीती रात करीब 03 बजे बाबा गुरुघासीदास जयंती कार्यक्रम की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब एक युवक की तलवार मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. साजा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुरानी रंजिश के कारण की गई हत्या
साजा थाना पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान जांता निवासी नरेश डहरे के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण आरोपी मुस्कान ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने तलवार से नरेश पर हमला किया, जिसे आनन फानन में साजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है.
मृतक के परिजनों ने थाने में किया हंगामा
घटना के बाद से ही गांव में भारी तनाव है. मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में साजा पुलिस थाने पहुंचे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी मुस्कान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है.मामले की गंभीरता को देखते हुए साजा थाना प्रभारी सत्य प्रकाश उपाध्याय ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने आरोपी मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है.वहीं मृतक के भाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए शासन प्रशासन से बच्चों के लिए आर्थिक मदद करने एवं मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है.
मेरे भाई की हत्या की गई है.लेकिन यदि उस पर कार्रवाई नहीं की गई और उसे छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में कई लोगों की हत्या कर सकता है. आरोपी पहले भी अपराध कर चुका है- ओम डेहरे, मृतक का भाई
मृतक के 2 बच्चे है,परिजनों ने सहायता की लगाई गुहार
साजा में हुए इस हत्याकांड ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है. मृतक नरेश डहरे अपने पीछे एक 2 साल का बेटा और महज 15 दिन की मासूम बेटी को छोड़ गया है. फिलहाल साजा थाना की पुलिस मामले की विस्तार से जांच कर रही है.
