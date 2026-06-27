बिहार में मोहर्रम पर समस्तीपुर में बवाल, युवक की हत्या, 3 पुलिसकर्मी घायल
समस्तीपुर में मोहर्रम हिंसा, कल्याणपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, रामनगर सारी में पुलिस पर लाठी हमला, तीन जवान घायल. पढ़ें खबर-
Published : June 27, 2026 at 11:44 AM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मोहर्रम के जुलूस और खेल के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मोहम्मद जब्बार अंसारी (22) पुत्र मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है, जो बासुदेवपुर भुट्टा चौक गोपालपुर वार्ड संख्या-9 का निवासी था. शुक्रवार शाम किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के युवक से हुई कहासुनी के बाद यह घटना हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
पुलिस ने शुरू की छापेमारी: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है. स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. मृतक के परिजनों में शोक का माहौल है और उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
रामनगर सारी गांव में झड़प: दूसरी घटना मथुरापुर थाना क्षेत्र के रामनगर सारी गांव में हुई, जहां मोहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ. कहासुनी जल्द ही हिंसक मारपीट में बदल गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया.
पुलिस टीम पर उग्र भीड़ का हमला: झड़प की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर उग्र भीड़ ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में तीन पुलिस जवान घायल हो गए, जिन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल जवानों का इलाज चल रहा है.
समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02 कल्याणपुर, समस्तीपुर द्वारा दी गई जानकारी।@bihar_police#HaiTaiyaarHum #samasatipurpolice #samastipur #bihar pic.twitter.com/2u4u1wHLPo— Samastipur Police (@Samastipur_Pol) June 26, 2026
भारी पुलिस बल की तैनाती: घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के विभिन्न थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को रामनगर सारी गांव भेजा गया. भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती के बाद स्थिति को नियंत्रण में है. एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल लगातार तैनात है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.
क्या कहते हैं एसपी: जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने वालों की तलाश की जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो. उन्होंने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
"पुलिस टीम पर हमला करने वालों के लिए छापेमारी की जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है."-अरविंद प्रताप सिंह, एसपी
जिले में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था: दोनों घटनाओं के बाद पूरे समस्तीपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मोहर्रम के शेष कार्यक्रमों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे.
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