प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर शव खाई में फेंका, आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर
घटना के दो दिन बाद आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर करते हुए वारदात की जानकारी दी.
Published : February 8, 2026 at 3:08 PM IST
डूंगरपुर : जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के कोकापुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का एक सनसनी खेज मामला सामने आया है. प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोसी ने एक युवक की हत्या कर शव सड़क किनारे खाई में फेंक दिया. घटना के दो दिन बाद उसने थाने में जाकर सरेंडर करते हुए वारदात की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने के थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने बताया कि रविवार सुबह कोकापुर निवासी दिनेश पाटीदार थाने पहुंचा. दिनेश ने बताया कि उसने गांव के उसके पड़ोसी युवक तिलेश पाटीदार की हत्या कर दी है और शव काली घाटी में सड़क किनारे खाई में फेंक दिया है. हत्या के कारण के बारे में जब पुलिस ने युवक से पूछा तो उसने आरोप लगाया कि उसके गांव के तिलेश पाटीदार के उसकी भाभी के साथ प्रेम प्रसंग ओर अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने 6 फरवरी को उसकी हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया था.
पढे़ं. शादी से खुश नहीं थी पत्नी, प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, चार गिरफ्तार
युवक के सरेंडर करने पर पुलिस ने दिनेश को डिटेन किया है. उसके बताए अनुसार पुलिस काली घाटी पहुंची, जहां पुलिस ने देखा कि खाई में एक शव पड़ा हुआ है. इसकी पहचान पुलिस ने तिलेश के रूप में की. घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे. वहीं, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची. एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.