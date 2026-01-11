ETV Bharat / state

पटना में फिल्मी अंदाज में युवक का अपहरण, 2 घंटे के अंदर बीच सड़क छोड़ा

पटना: कंकड़बाग थाना के पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स के पास शनिवार को एक युवक का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया. अपहृत युवक की पहचान सुमित कुमार (25 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पृथ्वीपुर चिरैयाटांड़ का रहने वाला है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. हालांकि पुलिस ने दो घंटे के अंदर युवक को बरामद कर लिया.

पहले बाइक पर बिठाया फिर कार में लेकर फरार: पुलिस के अनुसार सुमित कुमार पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद था. तभी अज्ञात बदमाश बाइक से वहां पहुंचे. पहले सुमित को जबरन बाइक पर बैठाया और कुछ ही दूरी पर खड़ी एक कार में डालकर फरार हो गए. घटना को इतनी जल्दी अंताम दिया गया कि लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बदमाश निकल चुके थे.

एक युवक ने पुलिस को दी जानकारी: इस घटना को पास की झुग्गी में रह रहे एक युवक ने देख लिया. उसने तुरंत कंकड़बाग थाना को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. अपहर्ताओं के लोकेशन ट्रेश की गई. इसके बाद पुलिस ने शहर में सघन चेकिंग ऑपरेशन शुरू किया.

पुलिस को देख युवक को छोड़ा: दो घंटे तक पुलिस की कई टीम आरोपियों का पीछा करती रहीं. अंततः बहादुरपुर इलाके में पुलिस ने घेराबंदी की. खुद को फंसा देख बदमाश बहादुरपुर बगीचा के पास सुमित कुमार को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया.

5 लोगों ने दिया था अंजाम: अपहृत युवक सुमित ने पुलिस को बताया कि इस घटना में कुल पांच लोग शामिल थे. तीन लोग कार में सवार थे, जबकि दो बाइक पर थे. अपहरण के दौरान उसके साथ मारपीट की आशंका भी जताई गई है. हालांकि युवक को गंभीर चोट नहीं आई है.

"करीब 10 दिन पहले चाय पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. आशंका है कि उसी पुराने विवाद के कारण बदमाशों ने अपहरण किया है." -सुमित कुमार, पीड़ित