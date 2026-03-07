ETV Bharat / state

अलवर में युवक का अपहरण, परिजनों से मांगे 2 लाख, पुलिस ने पीछा किया तो छोड़ भागे

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि सदर थाने में पीड़ित के परिजनों की ओर से प्रकरण दर्ज कराया गया कि शाहबाज अपने दोस्त इमरान के साथ थाना क्षेत्र से जा रहा था. दोनों युवक किसी कारण से डबल फाटक के पास रुके थे. तभी पीछे से एक गाड़ी आई. उसमें से 4 लोग निकले और शाहबाज को उठाकर गाड़ी में बैठा लिया. इमरान भाग गया. इसके बाद अज्ञात बदमाश युवक को बैठाकर फरार हो गए.

अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र में डबल फाटक के पास एक युवक का चार अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया. बदमाशों ने युवक के परिजनों को फोन कर 2 लाख रुपए की डिमांड की. पीड़ित के भाई ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने बदमाशों की लोकेशन ट्रेस कर पीछा किया. पुलिस को पीछे देख अज्ञात बदमाश पीड़ित युवक को सड़क पर छोड़ हरियाणा की ओर भाग गए. पीड़ित के परिजनों ने सदर थाने में शिकायत दी. पुलिस अनुसंधान कर रही है.

पढ़ें:घर में घुसकर 3 साल के मासूम को अगवा करने का प्रयास, मां ने शोर मचाया तो भागा, पुलिस कर रही जांच

दो लाख मांगे: एएसपी कांबले ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने पीड़ित के भाई अली मोहम्मद को फोन कर पीड़ित को छोड़ने की एवज में 2 लाख रुपए की मांग की. पीड़ित के भाई ने सदर थाने में संपर्क कर पुलिस को घटना से अवगत कराया. पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर अज्ञात बदमाशों का पीछा किया. पुलिस को पीछे आता देख बदमाश घबरा गए और युवक को अलवर से कुछ दूर छोड़ कर फरार हो गए. कांबले ने बताया, मौके से पुलिस पीड़ित को लेकर सदर थाने पहुंची. घटना की जानकारी ली. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर अनुसंधान किया जा रहा है. अभी तक चार आरोपियों की पहचान की जा चुकी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है.

बार बार बदली जगह: पीड़ित के परिजन अली मोहम्मद ने बताया कि इमरान ने उन्हें फोन कर घटना से अवगत कराया. घटना की सूचना मिलने के समय वह नगर में थे. भाई के अपहरण की खबर सुन तुरंत अलवर पहुंचे. अज्ञात बदमाशों ने 2 लाख की डिमांड की. इसकी व्यवस्था कर बदमाशों को फोन किया. इसके बाद बदमाश बार-बार उन्हें अलग-अलग जगह मिलने की कहने लगे. अली मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने घटना की सूचना सदर पुलिस को दी. पुलिस ने उनके भाई को देर रात दस्तयाब किया.

पढ़ें:बाड़मेर: परीक्षा देने गए छात्र का दिनदहाड़े अपहरण, बदमाशों ने स्कूल से उठाकर की बेरहमी से पिटाई