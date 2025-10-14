ETV Bharat / state

पिता ने छोटे भाई को दिलाई बाइक, तो बड़ा हुआ नाराज, ओवरहेड वाटर टैंक में कूदा

कोटा: रेलवे कॉलोनी थाना इलाके के छोटा सोगरिया में एक युवक के ओवरहेड वाटर टैंक में कूदने का मामला सामने आया है. पानी सप्लाई की इस टंकी में युवक के चढ़ जाने और कूदने से आसपास के लोग सकते में आ गए. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने इस युवक को खासी मशक्कत कर नीचे उतारा. युवक छोटे भाई को मोटरसाइकिल दिलाने से नाराज था.

रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि छोटा सोगरिया निवासी धर्मेंद्र वर्मा के पिता नाथू लाल ने उसके छोटे भाई को बाइक दिलाई थी, लेकिन उसे बाइक नहीं दिलाई. इस बात से धर्मेंद्र नाराज हो गया. वह पानी सप्लाई के ओवरहेड टैंक में दोपहर 1:25 पर जाकर कूद गया. इसकी सूचना स्थानीय जितेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस को दी. रेलवे कॉलोनी थाने के उप निरीक्षक राम सिंह, हेड कांस्टेबल बदन सिंह और कांस्टेबल कैलाश चंद्र गुर्जर पहुंचे. युवक को टंकी से बाहर निकालने के लिए कांस्टेबल कैलाश चंद गुर्जर पानी की टंकी में उतरे और धर्मेंद्र को दोपहर 2:15 बजे बाहर निकाला. युव को थाने ले जाया गया. उसके परिजनों का कहना है कि धर्मेंद्र घर से लड़ाई-झगड़ा कर निकला था.