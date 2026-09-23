कृषि विश्वविद्यालय में 28 से 30 सितंबर तक यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव
यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 11:22 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवचार, उद्यमिता विकास एवं प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संयुक्त तत्वावधान में 28 से 30 सितंबर 2026 तक कृषि मंडपम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है.
राज्य में उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले इस यूथ कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से लगभग एक हजार से ज्यादा युवा उद्यमियों के शामिल होने की उम्मीद है. इस तीन दिवसीय यूथ काॅन्क्लेव 2026 का शुभारंभ 28 सितम्बर को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वित्तमंत्री ओ.पी. चैधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे.
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर-केंद्रित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ भी किया जाएगा. यूथ काॅन्क्लेव के दौरान युवा नेतृत्व वाले उद्यमों और संस्थागत नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली “नवाचार एवं स्टार्टअप प्रदर्शनी” भी आयोजित की जाएगी. शीर्ष तीन स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया जाएगा. यूथ काॅन्क्लेव में शामिल होने के इच्छुक युवा छात्र एवं उद्यमी 25 सितम्बर 2026 तक पंजीयन करवा सकते हैं.
यूथ काॅन्क्लेव 2026 में सहभागिता के इच्छुक युवा छात्र https://forms.gle/UL4UoMW8zi9VxyjQ9 और युवा नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स https://forms.gle/vH7RYusdHmmFUsxK6 पर 25 सितम्बर 2026 तक पंजीयन कर सकते हैं.
“यूथ कॉन्क्लेव 2026” में नवाचार अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टार्टअप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल है. कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, नवाचारकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों, इनक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जाएगा. इस मंच के माध्यम से नवीन विचारों, अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचारों को व्यावसायिक अवसरों एवं सफल उद्यमों में परिवर्तित करने के साथ-साथ राज्य में एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी.
कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्र, विशेषज्ञों का व्याख्यान, स्टार्टअप प्रदर्शनी, स्टार्टअप पिचिंग, निवेशक स्टार्टअप संवाद, नीति संवाद, मेंटरशिप एवं इनक्यूबेशन सत्र और उत्कृष्ट नवाचारों एवं स्टार्टअप्स को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. तीन शीर्ष युवा नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को क्रमशः 1 लाख , 75 हजार और 50 हजार रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा.