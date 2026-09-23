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कृषि विश्वविद्यालय में 28 से 30 सितंबर तक यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव

रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवचार, उद्यमिता विकास एवं प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संयुक्त तत्वावधान में 28 से 30 सितंबर 2026 तक कृषि मंडपम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है.

राज्य में उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले इस यूथ कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से लगभग एक हजार से ज्यादा युवा उद्यमियों के शामिल होने की उम्मीद है. इस तीन दिवसीय यूथ काॅन्क्लेव 2026 का शुभारंभ 28 सितम्बर को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वित्तमंत्री ओ.पी. चैधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे.

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर-केंद्रित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ भी किया जाएगा. यूथ काॅन्क्लेव के दौरान युवा नेतृत्व वाले उद्यमों और संस्थागत नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली “नवाचार एवं स्टार्टअप प्रदर्शनी” भी आयोजित की जाएगी. शीर्ष तीन स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया जाएगा. यूथ काॅन्क्लेव में शामिल होने के इच्छुक युवा छात्र एवं उद्यमी 25 सितम्बर 2026 तक पंजीयन करवा सकते हैं.