यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026: छत्तीसगढ़ का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बने: CM
सीएम ने कहा, ''किसान परिवार से हैं, स्वयं खेती-पशुपालन किया, इसलिए कृषि की चुनौतियों और संभावनाओं को करीब से समझते हैं.'' भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 29, 2026 at 7:48 PM IST
रायपुर: यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 में सीएम ने कहा, ''छत्तीसगढ़़ का युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें.'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति प्रदेश के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है. हमारा प्रयास है कि प्रदेश के युवा केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं, बल्कि अपने कौशल, नवाचार और उद्यमिता के बल पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाले बनें.''
यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026
मुख्यमंत्री ने कहा, ''विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं, नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. राज्य सरकार युवाओं के विचारों को नवाचार और नवाचार को सफल उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक वातावरण, अधोसंरचना, तकनीकी सहयोग और प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है.'' रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय ‘यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026’ में प्रदेशभर से आए विद्यार्थियों, युवा नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवा शक्ति की जमकर तारीफ की.
‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण योजना’ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री साय ने कहा, ''आज का युवा केवल अवसर की प्रतीक्षा करने वाला युवा नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा से नए अवसर गढ़ने का सामर्थ्य रखता है. सरकार का दायित्व है कि उसके विचार को सही मंच, तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता और अनुकूल नीतिगत वातावरण मिले. इसी सोच के साथ राज्य में स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है. प्रदेश के बेटे-बेटियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण योजना’ पर काम किया जा रहा है. इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.''
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 में भी नए उद्यमियों के लिए अनेक प्रोत्साहन रखे गए हैं. महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों सहित विभिन्न वर्गों की उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
नई औद्योगिक नीति का गंभीरता से अध्ययन करें युवा:सीएम
सीएम ने युवाओं से कहा, ''आप नई औद्योगिक नीति का गंभीरता से अध्ययन करें और उसमें उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं. प्रदेश में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं. सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, ताकि उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं और निवेशकों को अलग-अलग कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें.''
नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को अब तक लगभग 8 लाख 23 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. निवेश की यह प्रक्रिया केवल प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक परियोजनाओं पर धरातल पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है. छत्तीसगढ़ में अब परंपरागत उद्योगों के साथ-साथ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और अन्य उभरते क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, ऊर्जा क्षमता, देश के मध्य में स्थित भौगोलिक स्थिति तथा लगातार मजबूत हो रही सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी निवेश और उद्यमिता के लिए छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को और सशक्त बना रही है: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश:सीएम
युवाओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कृषक परिवार और गांव बगिया से जुड़े अनुभव भी छात्रों को सुनाए. उन्होंने कहा कि वो किसान परिवार से आते हैं, स्वयं खेती-किसानी, हल चलाने तथा पशुपालन के कार्यों से जुड़े रहे हैं. इसलिए कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के साथ उसमें छिपी संभावनाओं को भी वे निकटता से समझते हैं. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है. आधुनिक तकनीक और नवाचार को कृषि से जोड़कर युवाओं के लिए उद्यमिता के व्यापक अवसर तैयार किए जा सकते हैं. कृषि के साथ जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उभरते क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा का उपयोग कर फायदा उठा सकते हैं.