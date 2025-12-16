ETV Bharat / state

खेत की मेड को लेकर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा जैनपुर खुर्द, गोली लगने से युवक गंभीर घायल

हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में गोली लगने से एक युवक गंभीर घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

December 16, 2025

Updated : December 16, 2025 at 12:05 PM IST

लक्सर: कोतवाली क्षेत्र में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी. इस दौरान एक युवक की छाती में गोली लगने से घायल हो गया. गंभीर हालत में उसे पहले लक्सर के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हरिद्वार अस्पताल रेफर कर दिया गया. पीड़ित पक्ष द्वारा आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. आरोप है कि इस दौरान आरोपियों द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई.गांव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात कर दी गई है. गांव में फायरिंग की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है.

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर खुर्द निवासी आबिद की लादपुर कलां गांव में कृषि भूमि है. उसका खेत की मेड़ को लेकर पड़ोस के किसान से विवाद चल रहा है. उसके परिवार के तमरेज, परवेज, दानिश खेत जोतने गए थे. इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग वहां आ धमके. आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. आरोप है कि हमले के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने देशी तमंचों से उन पर कई राउंड फायरिंग भी की. इसी बीच एक गोली परवेज की छाती में लग गई और वह वहीं गिर गया. जिसके मौके पर अफरातफरी मच गई.

इस दौरान आसपास के लोग मौके पर आ गए. जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए. आनन फानन में परवेज को अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे हायर सेंटर हरिद्वार रेफर कर दिया गया. सूचना पर पुलिस ने गांव पहुंचकर जांच की. कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि मामले में गुलजार की तहरीर पर आरोपी साबिर, आशू, हारून निवासीगण हलवाहेड़ी (बहादराबाद) और लादपुर कलां के मुजफ्फर, नाजिम, आसिफ, फरमान और मुर्सलीन खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. गांव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात कर दी गई है. वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ये पूरी घटना बीते दिन की है.

बता दें कि यह पहली घटना नहीं है इससे पूर्व में भी गोली चलने की कई घटनाएं हो चुकी हैं. अभी कुछ दिन पहले ही लक्सर में दोस्तों के साथ गांव जा रहे युवक पर बाइक सवार तीन युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. युवक को दो गोलियां लगी थी, गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. आनन फानन उसे अस्पताल ले जाया गया, गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था.

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सेठपुर गांव निवासी मनीष के दोस्त सागर, अमन और आनंद निवासीगण ग्राम झाबरी थाना पथरी उससे मिलने लक्सर आए थे. चारों गांव से लक्सर पहुंचे. इसके बाद शाम को चारों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर लक्सर से सेठपुर गांव वापस लौट रहे थे. इस दौरान वह जब बालावाली तिराके निकट सहकारी बैंक के सामने पहुंचे, तभी यहां पहले से घात लगाकर इंतजार कर रहे बाइक सवार तीन युवकों ने उनका पीछा करते हुए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी.

एक गोली मनीष की जांघ में और दूसरी कमर में रीढ़ की हड्डी पर लगी, जिससे वह वहीं गिर गया था. परिजनों व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के द्वारा कोतवाली पहुंचकर काफी हंगामा किया गया था. जिसमें पुलिस द्वारा 48 घंटे का समय मांगा गया था. मगर 48 घंटे के समय में ही मुख्य आरोपी द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर लिया गया था, जिसको न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था.

