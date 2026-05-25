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दिल्ली: रोहिणी में पार्टी के दौरान BBA छात्र को गोली लगी, हालत गंभीर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र के जैन नगर इलाके में बीती रात दस बजे उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 21 वर्षीय युवक को गोली लग गई. घायल युवक की पहचान राजा के रूप में हुई है, जो बीबीए का छात्र बताया जा रहा है. गोली युवक के पेट में लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक जैन नगर इलाके में कुछ युवक पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गोली चल गई और गोली सीधे राजा के पेट में जा लगी. गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

छात्र को गोली लगी (ETV Bharat)

शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि गोली गलती से चली हो सकती है. बताया जा रहा है कि जिस हथियार से गोली चली वह घायल युवक के एक दोस्त का था. हालांकि घटना के बाद युवक के साथी मौके से फरार हो गए, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है.