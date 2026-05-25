दिल्ली: रोहिणी में पार्टी के दौरान BBA छात्र को गोली लगी, हालत गंभीर
पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है.
Published : May 25, 2026 at 7:30 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र के जैन नगर इलाके में बीती रात दस बजे उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 21 वर्षीय युवक को गोली लग गई. घायल युवक की पहचान राजा के रूप में हुई है, जो बीबीए का छात्र बताया जा रहा है. गोली युवक के पेट में लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
जानकारी के मुताबिक जैन नगर इलाके में कुछ युवक पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गोली चल गई और गोली सीधे राजा के पेट में जा लगी. गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि गोली गलती से चली हो सकती है. बताया जा रहा है कि जिस हथियार से गोली चली वह घायल युवक के एक दोस्त का था. हालांकि घटना के बाद युवक के साथी मौके से फरार हो गए, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है.
सूचना मिलते ही बेगमपुर थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि यह साफ हो सके कि गोली हादसे में चली या फिर इसके पीछे कोई साजिश है. साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस्तेमाल किया गया हथियार लाइसेंसी था या अवैध.
डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल जी से बात करने पर उन्होंने ये बताया कि गोली युवक को पार्टी के दौरान युवक के पेट में लगी. पुलिस इसकी जांच कर रहीं है जिस हथियार से गोली चली वह वैध है या अवैध ये सब जांच के बाद पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है.
पढ़ें: वक्फ बोर्ड की जमीन का केस लड़ने वाले वकील को SUV से उड़ाया, CCTV में कैद हुआ रूह कंपाने वाला मंजर
शुभेन्दु के पीए चंद्रनाथ रथ हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार, UPI ट्रांजैक्शन से मिला सुराग
ओडिशाः 'मॉब लिंचिंग' के 24 घंटे बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या, सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल