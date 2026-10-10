बरेली में सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत, तीन महीने पहले हुई थी शादी
युवक बुधवार शाम रिश्तेदारी से बाइक से लौट रहा था. अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:57 PM IST
बरेली : इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने शुक्रवार शाम बरेली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. युवक की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी. जिस घर में कुछ महीने पहले शादी की खुशियां गूंज रही थीं, वहां अब मातम पसरा है.
फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला ठाकुरद्वारा निवासी सुमित रस्तोगी (22) बुधवार शाम शाही में अपनी रिश्तेदारी से बाइक पर घर लौट रहा था. रास्ते में लालकुआं के पास एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. जिसमें सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने सुमित को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.
सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी. डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद शुक्रवार शाम सुमित की मौत हो गई. सुमित की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बड़े भाई अमित रस्तोगी ने बताया कि हादसे के बाद से ही सुमित की हालत गंभीर थी. परिवार को उम्मीद थी कि वह स्वस्थ होकर घर लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया. इज्जतनगर थाना प्रभारी सुरेश गौतम ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. मामले में संबंधित थाने की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. तीन महीने पहले शादी के बंधन में बंधे सुमित की असमय मौत से दो परिवारों की खुशियों पर ग्रहण लग गया है.
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