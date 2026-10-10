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बरेली में सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत, तीन महीने पहले हुई थी शादी

सड़क हादसे में युवक की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने शुक्रवार शाम बरेली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. युवक की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी. जिस घर में कुछ महीने पहले शादी की खुशियां गूंज रही थीं, वहां अब मातम पसरा है.

फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला ठाकुरद्वारा निवासी सुमित रस्तोगी (22) बुधवार शाम शाही में अपनी रिश्तेदारी से बाइक पर घर लौट रहा था. रास्ते में लालकुआं के पास एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. जिसमें सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने सुमित को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.