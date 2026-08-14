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सड़क हादसे में घायल अभिषेक वाल्मीकि की ऋषिकेश ले जाते समय मौत, अंतिम संस्कार को लेकर भारी पुलिस बल तैनात

रुद्रपुर: काशीपुर रोड पर सात अगस्त को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल अभिषेक वाल्मीकि की उपचार के दौरान मौत हो गई. हादसे के बाद अभिषेक को उपचार के लिए राम मूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने परिजनों को बेहतर उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाने की सलाह दी.

परिजन अभिषेक को लेकर ऋषिकेश के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई. परिजनों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. अभिषेक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं मौत की खबर मिलते ही वाल्मीकि समाज के लोगों में भी शोक की लहर दौड़ गई. अभिषेक का अंतिम संस्कार शुक्रवार यानि आज किया जाना है.

अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.शुक्रवार को एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी, एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह, सीओ बाजपुर, सीओ काशीपुर और सीओ रुद्रपुर समेत विभिन्न अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया.

गदरपुर, आईटीआई, काशीपुर और रुद्रपुर कोतवाली समेत विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है. सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई.रुद्रपुर कोतवाली में हुई ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए. अंतिम संस्कार स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की रणनीति बनाई गई.