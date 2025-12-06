थाने में रिपोर्ट देने से गुस्साए चचेरे भाई ने किया फायर, दोस्त को लगी गोली
गोली लगने से घायल युवक को उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है.
Published : December 6, 2025 at 3:18 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में आने वाले किशोरजी का खेड़ा गांव में शनिवार को फायरिंग की घटना हो गई. एक युवक पर उसके ही चचेरे भाई ने फायर कर दिया. गोली चचेरे भाई के मित्र को जा लगी. इससे उपचार के लिए उसे उदयपुर रेफर किया गया है. फरार हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. आरोपी एवं पीड़ित दोनों ही उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. फायरिंग के बाद किशोरजी का खेड़ा गांव में दहशत फैल गई.
मंगलवाड़ पुलिस थाने के एएसआई प्रेम शंकर ने बताया कि वल्लभनगर थाना क्षेत्र के अघोरिया निवासी नरेश जाट का अपने चचेरे भाई सुनील से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद में नरेश जाट ने शनिवार को सुनील की मां के साथ मारपीट कर दी थी. ऐसे में सुनील ने वल्लभनगर थाने में नरेश जाट के खिलाफ रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद सुनील अपने मित्र उदाखेड़ा निवासी राजू धनगर के साथ चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में किशोरजी का खेड़ा गांव आया था. इसी दौरान रिपोर्ट देने से गुस्साया नरेश जाट भी सुनील की तलाश करते हुए किशोरजी का खेड़ा गांव पहुंच गया. यहां उसने सुनील को देखते ही उस पर फायर कर दिया. फायरिंग में सुनील तो बच गया, लेकिन गोली उसके मित्र वल्लभनगर थाना क्षेत्र के उदाखेड़ा निवासी राजू को जा लगी. फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
एएसआई ने बताया कि घायल राजू को सुनील व अन्य ग्रामीणों ने संभाला. उसे मंगलवाड़ चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया. मौके पर मंगलवाड़ थाना पुलिस पहुंची, जिसने घटना की जानकारी ली. बाद में चिकित्सालय पहुंचकर घायल राजू व सुनील से बात कर घटना की जानकारी ली. गोली राजू के कूल्हे में लगी और हालत खतरे से बाहर बताई गई. एएसआई प्रेमशंकर ने बताया कि एफएसएल को बुलाया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर टीमों का गठन कर रवाना कर दिया गया है. मौके पर उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं. फरार हुए आरोपी की तलाश की जा रही है.
शोक जताने आया था सुनील: एएसआई ने बताया कि सुनील जाट के एक मित्र की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जो चित्तौड़गढ़ जिले के किशोरजी का खेड़ा गांव का रहने वाला था. आरोपी नरेश जाट के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट वल्लभनगर थाने में देने के बाद सुनील अपने मित्र राजू को लेकर सीधे किशोरजी का खेड़ा गांव आया था. संभवतः इसकी जानकारी आरोपी नरेश के पास पहुंच गई. वह भी पीछा करते हुए किशोरजी का खेड़ा आ गया. यहां सुनील को देखते ही फायर कर दिया, लेकिन गोली राजू को जा लगी.