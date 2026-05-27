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दिल्ली: अमर कॉलोनी में नाबालिग पर फायरिंग, हालत गंभीर, मामूली कहासुनी बनी झगड़े की वजह

पीड़ित को एम्स ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है और उसका वहां इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है.

रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग
रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 7:30 AM IST

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नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है. जिसमें एक नाबालिक युवक के सर पर गोली लगी है. जिनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है. वही इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस केअधिकारी पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की छानबीन में जुड़ गया है. साथ ही घाट के बाद आरोपी जो फरार हो गए हैं उनकी तलाश के लिए छापेमारी कर रही है.

साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शाम 7:54 पर पीएस अमर कॉलोनी में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई. जिसमें अमर कॉलोनी क्षेत्र में एक भोजनालय पर फायरिंग की घटना की सूचना मिली. जिसके बाद SHO और ACP सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन पीड़ित को पहले ही मूलचंद अस्पताल ले जाया गया. पीड़ित 17 साल का एक लड़का है जिसके पिता छतरपुर में लॉन्ड्री चलाते हैं.

अमर कॉलोनी में नाबालिग पर फायरिंग (ETV Bharat)

प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि वह अपने दोस्तों के साथ भोजनालय में खाना खा रहा था. कुछ देर बाद लड़कों का एक समूह उनके पास से गुजरा और उनमें से एक लड़के ने पीड़िता की कुर्सी को छू लिया जिस पर पीड़ित ने आपत्ति जताई. वहां से लड़कों का ग्रुप चला गया और 4-5 मिनट बाद वापस आया. एक लड़के ने पीड़ित पर एक राउंड फायरिंग की और भाग गया.

पीड़ित को एम्स ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है और उसका वहां इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है.

वहीं हम आपको बता दें लगातार दिल्ली में लगातार फायरिंग और चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है. आज जहां घटना हुई है. उसे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अमर कॉलोनी थाना है इसके बावजूद इस तरह की घटना से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया.

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