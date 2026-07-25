कोल परियोजना क्षेत्र में फायरिंग में ट्रक के खलासी को लगी गोली, राहुल दूबे गैंग का मिला पर्चा
रामगढ़ में कोल परियोजना क्षेत्र में गोलीबारी में एक युवक जख्मी हुआ है.
Published : July 25, 2026 at 11:47 PM IST
रामगढ़ः जिला से सटे हजारीबाग जिला के गिद्दी ए परियोजना क्षेत्र में शनिवार शाम फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई. यहां बाइक सवार अपराधियों ने एक वाहन को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी.
इस गोलीबारी में हाईवा के खलासी करण कुमार के दोनों पैरों में गोली लगी गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटनास्थल से एक धमकी भरा पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें कथित तौर पर राहुल दुबे गैंग की ओर से घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है.
इस पर्चे में आनंद जैन को "मैनेज" करने की धमकी देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है. इसके बाद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है.
प्रत्यक्षदर्शी और वाहन चालक अनुज ने बताया कि एक बाइक पर तीन युवक गिद्दी ए परियोजना के क्रशर के पास पहुंचे और पहले वाहन के पास मौजूद खलासी को एक पर्चा थमा दिया और फिर उन्होंने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं. इस फायरिंग के दौरान खलासी करण कुमार के दोनों पैरों में गोली लग गई. जिसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए गिद्दी सीसीएल अस्पताल ले जाया गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.
इस वारदात की सूचना मिलते ही गिद्दी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास के इलाकों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया है. घटनास्थल के आसपास लगे संभावित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अपराधियों के भागने के रास्तों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस पर्चा सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
गिद्दी थाना प्रभारी मो. इकबाल हुसैन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल से मिले पर्चे सहित सभी साक्ष्यों को जब्त कर लिया गया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
इस घटना के बाद गिद्दी ए परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच भय का माहौल है. पुलिस प्रशासन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश बना कर छापेमारी शरू कर दी है. पुलिस फिलहाल फायरिंग के पीछे की वास्तविक वजह और धमकी भरे पर्चे के संबंध की भी जांच कर रही है.
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